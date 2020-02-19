Українців та іноземців вже доставили в аеропорт Уханя для евакуації в Україну

В міжнародний аеропорт в Ухані (Китай) вже прибули громадяни України та іноземці, які будуть евакуйовані спецрейсом в Україну. На рейс авіакомпанії SkyUp розпочалася реєстрація пасажирів і багажу. Про це повідомила пресслужба посольства України в Китаї. "На виконання рішення Уряду України, посольство, в межах компетенції, завершило всі підготовчі заходи з вивезення громадян України з міста Ухань та інших міст провінції Хубей", - йдеться в ньому. Повідомляється, що пасажири українського рейсу в обов'язковому порядку проходять санітарний контроль на предмет виявлення ознак захворювання на коронавірус. В евакуаційному списку 48 громадян України і 29 іноземців. За даними табло авіакомпанії SkyUp, спецрейс прибув в Ухань о 21:21 за місцевим часом (15:21 за київським часом). Українці їдуть в аеропорт. Фото: china.mfa.gov.ua Українці в Ухані. Фото: china.mfa.gov.ua Реєстрація на рейс в Україну. Фото: china.mfa.gov.ua Ухань Фото: china.mfa.gov.ua Аеропорт в Ухані. Фото: china.mfa.gov.ua Реєстрація в аеропорту в місті Ухань.Фото: china.mfa.gov.ua Як повідомляли Українські Новини, евакуйованих з Уханя українців оточать подвійним кільцем охорони і знезараження. Тим часом, тернопільський аеропорт відмовився прийняти літак з евакуйованими з Уханя людьми. У свою чергу головна інфекційна лікарня Одеси готова прийняти евакуйованих українців, також погодилася розмістити евакуйованих з Уханя одна з лікарень Київської області.