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19 лютого 2020, середа, 16:23 18
Податки 2020-02-19T16:23:20+02:00
Українські Новини
Податкова заперечує інформацію про введення податку за переказ коштів на карту

Податкова заперечує інформацію про введення податку за переказ коштів на карту

Елена Новикова
Державна податкова служба України, банківські картки, податок на прибуток, податки
Кредитні карти. Фото: pixabay
Кредитні карти. Фото: pixabay

Державна податкова служба, заступником голови якої призначили Михайла Титарчука, заперечує введення податку на кошти, які поступають на приватні картки. Про це йдеться в повідомленні Податкової, передають Українські Новини.

Інформація про те, що вводиться новий податок, і тепер будуть обкладатися всі кошти, які надходять на приватні картки, не відповідає дійсності. Оподаткування буде здійснюватися виключно у випадках, передбачених чинним законодавством", - йдеться в ньому.

Податкова звертає увагу, що інформація про банківські рахунки звичайних фізичних осіб (які не є підприємцями) може бути надана банком тільки: за запитом Податкової - про наявність банківських рахунків; за рішенням суду - про рух коштів або будь-якої іншої інформації по рахунку.

Якщо ДПС дізнається номер рахунку фізичної особи, то для розкриття більш детальної інформації з нього (про рух коштів тощо), зобов'язана звернутися до суду.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні зміниться схема сплати податків.

Також в Україні до 2020 року зріс податок на нерухомість.

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Податкова заперечує інформацію про введення податку за переказ коштів на карту
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