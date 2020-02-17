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17 февраля 2020, понедельник, 05:40 2545
Общество 2020-02-17T05:40:02+02:00
Українські Новини
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка

Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка

Таня Войтюк
Налоги, Налоги в Украине, Минимальные зарплаты, ЕС, Доход, Слуга народа, Украина, Налог
Налоги в Украине заплатят по новой схеме
Налоги в Украине заплатят по новой схеме

В то время как размер минимальной заработной платы украинцев составляет 4723 грн, в Украине изменится схема оплаты налогов. О том, как будет работать прогрессивная шкала сообщает OBOZREVATEL.

Фракция "Слуга народа" предлагает насчитывать налог на доходы по схеме: чем больше получаешь, тем больше платишь. Нардепы утвержают, что такая система называется прогрессивной шкалой, и она уже успешно действует в 22 из 28 стран ЕС. Однако изменение коснется далеко не всех жителей Украины.

Какая будет ставка

Максимальная ставка налога в ЕС – 40%, еще в четырех странах - выше 50%. В Украине на данный момент – всего 18%, вне зависимости от дохода. По прогрессивной шкале ставка будет от 18% до 54%.

18% будут платить украинцы с доходом менее 47 тысяч гривен, а самую высокую в 54% будут платить те, у кого доход выше 94,4 тысячи гривен.

Стоит отметить, что большинство работающих украинцев будут платить минимальную ставку, так как доход ниже 47,2 тысячи гривен у 93% населения. Кроме того, высокий налог придется платить не со всей зарплаты, а по определенной шкале.

  • До 47,2 тысячи – налог будет 18%
  • С 47,2 тысячи гривен до 94,4 тысячи гривен – ставка 36%
  • А вот с разницы между 94,4 тысячи гривен и более – 54%

Эксперты предупреждают, что внедрение такой системы может привести к тому, что бизнесмены начнут скрывать высокие доходы, чтобы не платить максимальный налог.

Как сообщали Українські Новини, стало известно, кому, за что и на сколько будут больше платить пенсию в 2020 году.

Также в 2020 году вырастет налог на недвижимость в Украине, и максимальная ставка налога составит 70,84 грн за кв. м.

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