Налог на недвижимость: сколько украинцам придется заплатить в 2020 году

В 2020 году размер минимальной заработной платы в Украине составляет 4723 грн, из чего следует, что максимальная ставка налога составит 70,84 грн за 1 кв. м.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в Киевской области.

Налог на жилую недвижимость уплачивают физические лица – собственники жилой недвижимости, если площадь жилья, находящегося в их собственности, превышает установленный лимит – льготную площадь (независимо от количества объектов).

Что облагается

квартиры площадью свыше 60 кв. м;

частные дома площадью более 120 кв. м;

Налог уплачивают по площади недвижимости, которые превышают установленный лимит, к примеру, если площадь квартиры 80 кв. м, то налог будет начислен за 20 кв. м.

Когда указанная льгота не предоставляется:

если площадь жилья превышает пятикратный размер необлагаемой площади, и на объекты налогообложения, используемые их владельцами с целью получения доходов (предоставляются в аренду, лизинг, используются в предпринимательской деятельности).

Размер налога:

устанавливают по своему решению сельские, поселковые, городские советы или советы объединенных территориальных общин, которые созданы согласно закону и перспективному плану формирования территории общин, в зависимости от места расположения (зональности) и типов таких объектов недвижимости;

ставка налога на общегосударственном уровне ограничена – не более 1,5% от минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного года за 1 квадратный метр;

в 2020 году размер минимальной заработной платы составляет 4723 грн., таким образом, максимальная ставка налога составит 70,84 грн за 1 кв. м.

Налоговые уведомления-решения – физическим лицам должны прийти до 1 июля 2020 года, а уплатить сумму указанного в нем налога нужно в течение 60 дней после его получения.

Владельцы жилой недвижимости, которые должны платить налог, но не получили налогового уведомления-решения, могут обратиться в налоговую добровольно и провести сверку данных

В случае если налоговые органы отразят такой объект недвижимости в базе (например, после операции по купле-продаже, оформление в реестре), владельцу придется заплатить налог сразу за последние три года.

Как сообщали Українські Новини, украинцы с каждым годом платят все больше "налога на роскошь".