Налог на недвижимость: сколько украинцам придется заплатить в 2020 году

В 2020 году размер минимальной заработной платы в Украине составляет 4723 грн, из чего следует, что максимальная ставка налога составит 70,84 грн за 1 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в Киевской области. Налог на жилую недвижимость уплачивают физические лица – собственники жилой недвижимости, если площадь жилья, находящегося в их собственности, превышает установленный лимит – льготную площадь (независимо от количества объектов). Что облагается квартиры площадью свыше 60 кв. м; частные дома площадью более 120 кв. м; Налог уплачивают по площади недвижимости, которые превышают установленный лимит, к примеру, если площадь квартиры 80 кв. м, то налог будет начислен за 20 кв. м. Когда указанная льгота не предоставляется: если площадь жилья превышает пятикратный размер необлагаемой площади, и на объекты налогообложения, используемые их владельцами с целью получения доходов (предоставляются в аренду, лизинг, используются в предпринимательской деятельности). Размер налога: устанавливают по своему решению сельские, поселковые, городские советы или советы объединенных территориальных общин, которые созданы согласно закону и перспективному плану формирования территории общин, в зависимости от места расположения (зональности) и типов таких объектов недвижимости; ставка налога на общегосударственном уровне ограничена – не более 1,5% от минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного года за 1 квадратный метр; в 2020 году размер минимальной заработной платы составляет 4723 грн., таким образом, максимальная ставка налога составит 70,84 грн за 1 кв. м. Налоговые уведомления-решения – физическим лицам должны прийти до 1 июля 2020 года, а уплатить сумму указанного в нем налога нужно в течение 60 дней после его получения. Владельцы жилой недвижимости, которые должны платить налог, но не получили налогового уведомления-решения, могут обратиться в налоговую добровольно и провести сверку данных В случае если налоговые органы отразят такой объект недвижимости в базе (например, после операции по купле-продаже, оформление в реестре), владельцу придется заплатить налог сразу за последние три года. Как сообщали Українські Новини, украинцы с каждым годом платят все больше "налога на роскошь".