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10 февраля 2020, понедельник, 13:25 33
Кабмин 2020-02-10T13:28:01+02:00
Українські Новини
Кабмин назначил зампредседателя Налоговой службы Титарчука

Кабмин назначил зампредседателя Налоговой службы Титарчука

Анна Рудык
Государственная налоговая служба Украины, налоговая служба, Кабмин, Михаил Титарчук
Кабмин. Фото: ednist.info
Кабмин. Фото: ednist.info

Кабинет Министров назначил заместителем председателя Государственной налоговой службы Михаила Титарчука.

Об этом говорится в распоряжении правительства №81-р от 24 января, передают Українськi Новини.

Титарчук назначен на должность сроком на 5 лет с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабинет Министров назначил Михаила Титарчука заместителем председателя Государственной фискальной службы.

Тем временем сегодня Кабинет Министров уволил Сергея Кислицу с должности заместителя министра иностранных дел. Кислица уволен с 27 февраля в связи с переходом на другую работу. Кроме того, Кабинет Министров уволил заместителя министра инфраструктуры Александру Клитину.

Также Налоговая отрицает обыски СБУ у главы службы Верланова

А весной прошлого года Государственный регистратор приостановил регистрацию Налоговой службы как юридического лица. Незадолго до этого Кабинет Министров назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова председателем Государственной налоговой службы.

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