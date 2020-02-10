Кабмин назначил зампредседателя Налоговой службы Титарчука

Кабинет Министров назначил заместителем председателя Государственной налоговой службы Михаила Титарчука.

Об этом говорится в распоряжении правительства №81-р от 24 января, передают Українськi Новини.

Титарчук назначен на должность сроком на 5 лет с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабинет Министров назначил Михаила Титарчука заместителем председателя Государственной фискальной службы.

Тем временем сегодня Кабинет Министров уволил Сергея Кислицу с должности заместителя министра иностранных дел. Кислица уволен с 27 февраля в связи с переходом на другую работу. Кроме того, Кабинет Министров уволил заместителя министра инфраструктуры Александру Клитину.

Также Налоговая отрицает обыски СБУ у главы службы Верланова.

А весной прошлого года Государственный регистратор приостановил регистрацию Налоговой службы как юридического лица. Незадолго до этого Кабинет Министров назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова председателем Государственной налоговой службы.