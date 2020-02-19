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19 лютого 2020, середа, 15:34 3
Силові структури 2020-02-19T15:54:33+02:00
Українські Новини
Кривоніс розкритикував держоборонзамовлення і закликав Зеленського не затверджувати його

Кривоніс розкритикував держоборонзамовлення і закликав Зеленського не затверджувати його

Ярина Вацяк
РНБО, Сергій Кривонос, Володимир Зеленський, держоборонзамовлення
Сергій Кривоніс Фото: facebook.com/Воины_АТО
Сергій Кривоніс Фото: facebook.com/Воины_АТО

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Сергій Кривонос закликає Президента Володимира Зеленського не вводити в дію затверджений Радбезом державне оборонне замовлення на 2020-2022 років.

Про це він Кривонос написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, повідомляють Українські Новини.

"Те, що я побачив і знаю, викликало у мене обурення і нерозуміння запропонованих рішень. Виходячи зі свого досвіду, я прошу Президента Верховного головнокомандувача Збройних сил України не підписувати ДОЗ, а відправити на доопрацювання", - написав він.

На думку Кривоноса, документ викликає питання до компетентності відповідальних за його підготовку, а його прийняття призведе до зриву ключових оборонних програм та ініціатив і до послаблення обороноздатності замість її нарощування.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Міноборони заявили, що не збираються повертати партію бракованих бронежилетів для ЗСУ.

Також у Міноборони заявили про плани закупити новітні ракетні системи "Нептун" в цьому році.

Крім того, в цьому році Міноборони проведе добровільний призов, замість обов'язкового.

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