В этом году Минобороны проведет добровольный призыв, вместо обязательного

Призыв на срочную службу в армию ы текущем году будет осуществляться на добровольной основе, заявляет министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Об этом он сообщил в прямом эфире на телеканале "Украина 24", сообщает Министерство обороны Украины.

"В этом году юношей 18 и 19 лет будем призывать на добровольной основе. Мы уже разослали соответствующие разъяснения областным государственным администрациям и сейчас готовим ряд изменений, в частности к правительственного постановления и правовой базы оборонного ведомства, чтобы урегулировать этот вопрос", - сказал он.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что в этом году с 20-ти лет призыв на срочную службу будет обязательным, а с 18 и 19-ти исключительно с согласия призывников", - подчеркнул министр.

Загороднюк также напомнил, что военнослужащие срочной службы не привлекались и не будут привлекаться к проведению операции Объединенных сил.

При этом он уточнил, что граждане Украины могут подписать контракт на прохождение службы в рядах ВС Украины уже с 18 лет.

Министр сообщил также, что соответствующие разъяснения вскоре будут опубликованы на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский указом №13 от 16 января утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов в 2020 году.