В Минобороны заявили, что не собираются возвращать партию бракованных бронежилетов для ВСУ

Партию некачественных бронежилетов "Корсар", закупленных ранее для Вооруженных сил Украины, и оказавшихся непригодными для использования, в Министерстве обороны не намерены возвращать. Об этом в интервью Радио.Свобода заявил глава оборонного ведомства Андрей Загороднюк 9 февраля.

Как отмечает Загороднюк, на данный момент по делу некачественных бронежилетов идет расследование ,по результатам которого будет принято решение. Сейчас же в Минобороны не планируют отзывать партию некачественной продукции.

"Там идет следствие. Пусть оно покажет. Мы разбирались с качеством бронежилетов, которые сейчас есть в войсках. Мы не увидели там пока ситуации, которая заставила бы завтра отозвать бронежилеты из войск. То есть такой ситуации нет", - пояснил Загороднюк.

Министр обороны также добавил, что ведомство сотрудничает со следствием и надеется на беспристрастное расследование дела. Загороднюк заверил, что бронежилеты прошли испытания и соответствуют потребностям армейцев.

"Сотрудничаем с ними, предоставляем все материалы. И дальше увидим. Для испытания бронежилетов мы привлекали и международную компанию, чтобы просто понимать, что мы процессы выдерживаем и там нет личных преференций от каких участников комиссии", - подытожил Загороднюк.

Как сообщали Українські Новини, ранее ГБР опубликовало разговоры в Минобороны о закупке бракованных бронежилетов для армии. Также 3 чиновников Минобороны по делу о закупке некачественных бронежилетов для ВСУ арестовали, еще 2 отправили под домашний арест.