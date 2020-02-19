Першу заступницю голови Інституту нацпам'яті Аліну Шпак звільнили, — Гончаренко

Поки Український інститут національної пам'яті готує цикл лекцій про декомунізацію, Кабінет Міністрів звільнив першого заступника голови інституту Аліна Шпак.

Про це у своєму Telegram-каналі написав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), передають Українські Новини.

Шпак була заступницею голови з 2014 року.

З грудня 2013 по травень 2014 року Шпак працювала директором Центру досліджень визвольного руху.

Як повідомляли Українські Новини, 4 грудня 2019 року Кабмін призначив головою Українського інституту національної пам'яті експерта у сфері освіти і культури Дробовича Антона.

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович задекларував 450 тис. гривень доходів і 500 тис. гривень готівкою за 2018 рік.