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04 декабря 2019, среда, 22:13 151
Общество 2019-12-04T22:18:03+02:00
Українські Новини
Новый глава Института нацпамяти задекларировал автомобиль, доходы и 500 тыс. гривен наличными

Новый глава Института нацпамяти задекларировал автомобиль, доходы и 500 тыс. гривен наличными

УИНП, Украинский институт национальной памяти, декларация, Антон Дробович
Антон Дробович. Фото: Фейсбук/Антон Дробович
Антон Дробович. Фото: Фейсбук/Антон Дробович

Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович задекларировал 450 тыс. гривен доходов и 500 тыс. гривен наличными за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українськi Новини.

Так, 93,3 тыс. гривен составила заработная плата Дробовича в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова, 357,3 тыс. гривен – доход от занятия предпринимательской деятельностью.

Также он имеет в общей собственности с третьим лицом 5 тыс. долларов на банковском счету в Ощадбанке.

Дробовичу принадлежит 1/3 квартиры в Киеве площадью 51,65 кв. м и автомобиль Volkswagen Polo 2004 года выпуска за 45 тыс. гривен.

Новоназначенный председатель Института нацпамяти также является консультантом и экспертом в сфере образования и культуры в Институте общественно-экономических исследований на бесплатной основе.

Супруга Дробовича Ирина задекларировала 53 тыс. гривен доходов в 2018 году, 200 тыс. гривен наличных и 1/3 квартиры площадью 48,4 кв. м в Ивано-Франковске.

Как сообщали Українські Новини, 4 декабря Кабмин назначил председателем Института нацпамяти эксперта в сфере образования и культуры Дробовича.

Также Вятрович прокомментировал назначение Дробовича

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