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21 января 2020, вторник, 14:53 96
Политика 2020-01-21T14:54:05+02:00
Українські Новини
Институт нацпамяти готовит цикл лекций по декоммунизации для школ

Институт нацпамяти готовит цикл лекций по декоммунизации для школ

Надежда Комендантова
Антон Дробович, Институт национальной памяти, декоммунизация
Декоммунизация. Фото: facebook.com/mustang.wanted
Декоммунизация. Фото: facebook.com/mustang.wanted

Украинский институт национальной памяти готовит цикл лекций по вопросам декоммунизации для школ.

Об этом председатель Института нацпамяти Антон Дробович сообщил корреспонденту Українських Новин.

"Мы сейчас как раз планируем ряд событий, проектов на год. Например, циклы лекций в школах", - сказал он.

Кроме этого, Дробович сообщил, что в марте должен быть запущен семинар в Каховке по так называемой креативной декоммунизации.

Он пояснил, что этот семинар будет направлен на решение того, что делать обществу для освобождения своего пространства от коммунистических символов.

Он также отметил, что главная задача института на данный момент состоит в том, чтобы люди сами захотели освободиться от коммунистического прошлого.

"Самая главная задача - это чтобы большинство людей на местах сами хотели изменить свое пространство. Мы размышляем как подать так, чтобы молодежь, активная часть населения, это хотела делать. Потому что мы сейчас видим, что где-то есть равнодушные люди, где-то есть ностальгирующие, а есть активисты, которые категорически против. Надо сделать так, чтобы большинству было интересно такое перевоплощение", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, Дробович обозначил приоритеты работы Института нацпамяти

Ранее он заявил, что Украина не будет блокировать эксгумацию польских захоронений.

 

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