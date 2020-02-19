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19 лютого 2020, середа, 11:27 17
Економіка 2020-02-19T13:15:02+02:00
Українські Новини
Рубль подешевшав в київських обмінниках

Рубль подешевшав в київських обмінниках

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві, курс рубля
Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

У середу, 19 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 18 лютого, підвищився на 1 копійку і становить 3,48 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу впав на 3 копійки і становить 3,89 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 19 лютого:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,48 3,89
Максимальний 3,78 4,10
Мінімальний 2,30 3,78

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 18 лютого на 0,17 коп. до 24,5032 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,96 коп. до 24,2661 UAH/USD.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 19 лютого, на 0,25 коп. до 24,4431 UAH/USD.

А курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення курсу в понеділок на 5 коп. у вівторок знизився на 3 коп. до 24,45 UAH/USD.

Також стало відомо, що сума переплат всіх податків до бюджету становить 38,7 мільярдів гривень станом на 1 січня 2020 року.

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