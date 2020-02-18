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18 февраля 2020, вторник, 21:31 43 Инфографика
Экономика 2020-02-18T21:33:07+02:00
Українські Новини
Украинцы переплатили 38,7 миллиардов гривен налогов государству

Украинцы переплатили 38,7 миллиардов гривен налогов государству

Таня Войтюк
Налоги, Налоги в Украине, Деньги, Бюджет
Деньги
Деньги

Сумма переплат всех налогов в бюджет составляет 38,7 миллиардов гривен по состоянию на 1 января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы в Facebook.

По состоянию на 1 января 2019 года объем переплат налогов составил 37,1 млрд грн, по состоянию на 1 января 2018 года - 38 млрд грн.

В Налоговой подчеркивают: информация о том, что госбюджет по доходам пока выполняется исключительно из-за переплаты налогов украинцами - фейк.

Переплаты по налогам. Фото: ГНСПереплаты по налогам. Фото: ГНС

В начале 2019 года сумма переплат налогов в бюджет составляла 37,1 миллиарда гривен ($1,52 млрд), а в начале 2018 — 38 млрд гривен ($1,55 млрд).

"На самом деле, исполнение бюджета стало возможным благодаря правильному администрированию налогов. А вот объем переплат за последние 3 года почти не менялся", - говорится в сообщении.

График переплат по налогам за каждый месяц 2019 года.График переплат по налогам за каждый месяц 2019 года. Фото: ГНС

Как сообщали Українські Новини, крупные налогоплательщики увеличили уплату единого соцвзноса до 5,2 млрд гривен.

Тем временем налоги в Украине начнут платить по-новому и для некоторых вырастет ставка до 54%.

Также в 2020 году вырастет налог на недвижимость в Украине, и максимальная ставка налога составит 70,84 грн за кв. м.

Тем временем стало известно, кому, за что и на сколько будут больше платить пенсию в 2020 году.

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