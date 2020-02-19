Мунтян залишився на посту голови Чернівецької облради

Голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян ("Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина") вніс заставу в розмірі 10 млн гривень, яку йому призначив Вищий антикорупційний суд.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Зазначається, що вказана сума була внесена на рахунок суду 18 лютого.

Також зазначено, що слідчий суддя не задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро про відсторонення Мунтяна від посади голови Чернівецької обласної ради.

Як повідомляли Українські Новини, за Мунтяна хотіли поручиться депутати Верховної Ради Сергій Власенко, Євген Івченко, Іван Крулько (всі - "Батьківщина"), а також колишній голова Житомирської обласної ради Анжеліка Лабунська.

Раніше, 4 лютого, НАБУ повідомило Мунтяну про підозру у можливому отриманні 180 тис. доларів хабара. 29 жовтня бюро почало розслідувати дану справу.

Також 16 жовтня 2019 року НАБУ провело обшуки в Чернівецькій обласній раді.