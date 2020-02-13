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13 февраля 2020, четверг, 15:15 32
Судебная власть 2020-02-13T15:16:11+02:00
Українські Новини
Суд назначил подозреваемому в получении $180 тыс. взятки Мунтяну залог 10 млн гривен

Суд назначил подозреваемому в получении $180 тыс. взятки Мунтяну залог 10 млн гривен

Елизавета Драбкина
Высший антикоррупционный суд, Взятка, Иван Мунтян
Иван Мунтян. Фото:molbuk.ua
Иван Мунтян. Фото:molbuk.ua

Высший антикоррупционный суд назначил председателю Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну ("Всеукраинское объединение "Батькiвщина") залог в размере 10 млн гривен.

Данное решение суд принял в четверг, передают Українськi Новини.

Прокурор просил суд арестовать Мунтяна с залогом 15,1 млн гривен.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора.

Также Мунтян обязан являться в суд по первому требованию, сообщать о смене места проживания, не покидать Черновцы без уведомления следствия, воздержаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями по своему делу, сдать паспорт для выезда за границу, а также носить электронный браслет контроля.

За Мунтяна хотели поручится депутаты Верховной Рады Сергей Власенко, Евгений Ивченко, Иван Крулько (все - "Батьківщина"), а также бывший председатель Житомирского областного совета Анжелика Лабинская.

По данным следствия, Мунтян в июле 2019 года требовал от одного из предпринимателей Черновицкой области Юрия Кушнира неправомерную выгоду в размере 400 тыс. долларов за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

Следствие задокументировало, что в период с августа по октябрь 2019 года Мунтян получил часть взятки в сумме 180 тыс. долларов от предпринимателя.

Как сообщали Українськi Новини, 4 февраля НАБУ сообщило Мунтяну о подозрении в возможном получении 180 тыс. долларов взятки.

29 октября бюро начало расследовать данное дело.

16 октября 2019 года НАБУ провело обыски в Черновицком областном совете. 

Также суд арестовал имущество Мунтяна и не дает ему пользоваться iPhone.

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