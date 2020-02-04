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04 февраля 2020, вторник, 20:45 233
Судебная власть 2020-02-04T20:51:39+02:00
Українські Новини
НАБУ вручило Мунтяну подозрение о вымогательстве $400 тыс. взятки

НАБУ вручило Мунтяну подозрение о вымогательстве $400 тыс. взятки

Ярина Вацяк
НАБУ, взятка чиновнику, Взятка, Иван Мунтян
Иван Мунтян. Фото:molbuk.ua
Иван Мунтян. Фото:molbuk.ua

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило председателю Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну ("Всеукраинское объединение "Батькiвщина") о подозрении в вымогательстве 400 тыс. долларов взятки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.

По данным следствия, Мунтян в июле 2019 года попросил одного из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему неправомерную выгоду в размере 400 тыс. долларов за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

Следствие задокументировало, что в период с августа по октябрь 2019 года Мунтян получил часть взятки в сумме 180 тыс. долларов от предпринимателя.

Кроме этого, детективы НАБУ сообщили о подозрении частному предпринимателю в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.369 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ открыло дело в отношении Мунтяна по подозрению в получении взятки в размере 180 тыс. долларов. 

16 октября 2019 года НАБУ провело обыски в Черновицком областном совете. 

Также суд арестовал имущество Мунтяна и не дает ему пользоваться iPhone.

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