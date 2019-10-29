НАБУ подозревает главу Черновицкого облсовета Мунтяна в получении $180 тыс. взятки

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло дело в отношении председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна ("Всеукраинское объединение "Батькiвщина") по подозрению в получении взятки в размере 180 тыс. долларов.

Об этом говорится судебных материалах, передают Українськi Новини.

Досудебным расследованием установлено, что Мунтян в период до 23 июля потребовал от жителя Черновцов неправомерную выгоду в сумме 200 тыс. долларов для себя за передачу в долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса Черновицкого областного коммунального предприятия "Бальнеологический санаторий "Брусника" и в период с 23 июля 2019 по 15 октября 2019 получил 180 тыс. долларов за совершение указанных действий.

В рамках дела суд арестовал мобильные устройства и мобильный терминал фигурантов.

Как сообщали Українськi Новини, 16 октября НАБУ провело неотложные обыски в Черновицком облсовете.

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