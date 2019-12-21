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21 декабря 2019, суббота, 22:53 152
Происшествия 2019-12-21T23:30:01+02:00
Українські Новини
Во Львовской области 14 человек отравились в ресторане

Во Львовской области 14 человек отравились в ресторане

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Отравление, Львовская область

Во Львовской области 14 человек госпитализировали с пищевым отравлением после посещения ресторана в городе Борислав. Об этом сообщает Департамент здравоохранения областной госадминистрации.

Сообщается, что пациенты с жалобами на повышение температуры тела, головную боль, тошноту, рвоту, боли в животе, частый жидкий стул были госпитализированы в течение 11-12 декабря в КНП "Центральная городская больница города Борислава".

По данным медиков, все пострадавшие посещали ресторан "РАТ" в Бориславе, ели пиццу, салат "Цезарь" и другие блюда. У большинства пациентов выявлена сальмонелла энтерика.

По состоянию на 20 декабря 14 человек оставались на госпитализации, один находился на амбулаторном лечении.

Как сообщали Українські Новини, в Херсонской области 5-ти и 3-х летняя девочки попали в больницу из-за отравления алкоголем.

А в Киеве ученик принес в школу медный купорос, отравились шесть детей.

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