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10 февраля 2020, понедельник, 20:31 25
Происшествия 2020-02-10T20:31:52+02:00
Українські Новини
В детском саду Николаевской области отравились дети

В детском саду Николаевской области отравились дети

Ольга Фандорина
Отравление, Николаевская область, Детский сад, Отравление детей
Отравление. Фото: facebook.com/obldozkievua
Отравление. Фото: facebook.com/obldozkievua

Группа воспитанников Бугского дошкольного учебного заведения попала в больницу с симптомами отравления. Об этом сообщает управление Нацполиции в Николаевской области в понедельник, 10 февраля.

Предварительно известно, что среди пострадавших семеро детей в возрасте до 15 лет, четверо были госпитализированы, еще троим детям медики назначили амбулаторное лечение, – говорится в сообщении.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства и причины отравления детей. Специалисты проводят санитарно-эпидемиологические, лабораторные обследования и исследования. После получения результатов экспертиз будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.

Вознесенским отделом полиции решается вопрос о внесении в ЕРДР уголовного производства по статье о нарушении санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений (ч.1 ст.325 УК Украины).

Подозреваемым грозит штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Как сообщали Українські Новини, массовые отравления произошли на свадьбе: полсотни человек с трудом пережили банкет на Буковине.

Ранее в Коблево в лагере массово отравились дети.

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