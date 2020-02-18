Працювали цілодобово, звірки були 4 рази за ніч, - директор приватної фірми, яка готувала звіт Кабміну

Компанія Magonova & Partners Магонова звіт для Кабінету міністрів, який обійшовся у 84 тисячі гривень, готувала цілодобово, а директору було "не до купальників".

Про це директор фірми Анастасія Магонова написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Розкажу я вам, що значить робити презентацію для Кабміну. Ви, напевно, думаєте, що я сиджу попиваю каву, помішуючи цукор шматком газової труби. А ось презентація робиться сама, на енергії фейсбучних експертів. Але це не так. Над презентацією офіс працював цілодобово. Звірка була о 1:00, 3:00, 5:00, 7:00 і далі по робочому дню. І це ох вже, повірте, не один день. І ох вже повірте, не до батькових купальничков було. Тому офіційно заявляю, що ми зробили презентацію круту. Команда, як завжди, спрацювала на 200%", - написала вона.

Пост у Facebook Анастасії Магоновой

Як повідомляли Українські Новини, станом на початок лютого, Кабмін Олексія Гончарука не виконав майже половину завдань Володимира Зеленського, а Верховній Раді не виключають відставку уряду.

Тим часом, у звіті уряду за 2019 рік зазначається, що Кабінет Міністрів розраховує на надання допомоги в забезпеченні житлом 600 сім'ям у 2020 році та 4,6 тис. сім'ям — за період 2021-2024 роки.