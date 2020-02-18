Офіс генпрокурора почав розслідувати обстріли позицій ООС у вівторок

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за фактом обстрілу позиції підрозділів Об'єднаних сил у вівторок, 18 лютого.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

"За фактом обстрілів 18 лютого 2020 року збройними формуваннями РФ позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний Луганської області розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 КК України", - сказано в ньому.

Таким чином, буде розслідуватися можливе посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

За даними слідства, окупанти вели обстріл з українським захисникам із забороненого "мінськими угодами" озброєння.

Ворог використав міномети калібру 120-мм, а також вів вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і зробили спробу просування через лінію розмежування.

Внаслідок зазначених дій один український захисник загинув, п'ятеро отримали поранення.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснює Служба безпеки України, процесуальне керівництво - управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області.

Як повідомляли Українські Новини, за даними Генерального штабу у вівторок 1 військовий загинув, 3 поранені, 2 контужені в результаті бою на лінії розмежування на Донбасі.

Крім того, 4 бойовика загинули і 6 поранено в ході боїв з українськими військовими.

Також, Зеленський терміново збирав РНБО на брифінг для обговорення ситуації в зоні ООС.