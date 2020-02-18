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18 лютого 2020, вівторок, 14:45 12
Силові структури 2020-02-18T14:48:43+02:00
Українські Новини
Баканов заявляє про непричетність співробітників СБУ до справи про вбивство Шеремета

Баканов заявляє про непричетність співробітників СБУ до справи про вбивство Шеремета

Елизавета Кесельман
СБУ, Іван Баканов, справа Шеремета, вбивство Павла Шеремета
Іван Баканов. Фото: president.gov.ua
Іван Баканов. Фото: president.gov.ua

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявляє про непричетність співробітників СБУ до справи про вбивство журналіста видання "Українська правда" Павла Шеремета.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Ця інформація не відповідає дійсності", - сказав він, відповідаючи на питання про можливу причетність співробітників служби до справи Шеремета.

За його словами, розмови співробітників СБУ з фігурантами справи Шеремета не означають, що вони якимось чином причетні до справи про вбивство журналіста.

Також він повідомив, що співробітники Нацполиции можуть поспілкуватися з працівником СБУ Андрієм Омельченком, який фігурував на аудіозаписи, оприлюдненій, колишнім заступником голови Адміністрації Президента Андрієм Портновим.

"Будь ласка. Ніхто не забороняє", - зазначив глава СБУ.

Як повідомляли Українські Новини, Портнов опублікував аудіозапис, яка підтверджує причетність СБУ до приховування вбивства Шеремета, а також розмова, що доводить зв'язок СБУ з підозрюваними у вбивстві.

Портнов заявляє про причетність співробітника СБУ Омельченка до приховування вбивства Шеремета і опублікував аудіозапис нібито розмови з фігурантом справи.

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