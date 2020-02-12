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12 февраля 2020, среда, 16:58 38
Силовые структуры 2020-02-12T16:59:44+02:00
Українські Новини
Сотрудники СБУ, которые проходят по убийству Шеремета, уже дважды проигнорировали допросы полиции, - Портнов

Сотрудники СБУ, которые проходят по убийству Шеремета, уже дважды проигнорировали допросы полиции, - Портнов

Валерия Драгомирова
Андрей Портнов, СБУ, Убийство Павла Шеремета, Павел Шеремета
СБУ. Фото: ssu.gov.ua
СБУ. Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники СБУ, которые проходят по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, уже дважды проигнорировали допросы полиции. Об этом заявил на своей странице в Telegram Андрей Портнов.  


"Друзья, информирую, что сотрудники СБУ, проходящие по делу об убийстве Павла Шеремета уже дважды не явились на допросы к следователям полиции. Напоминаю, что СБУ также ни разу не прокомментировало аудио и других доказательств причастности ее сотрудников к сокрытию этого убийства.

Кроме того, следует напомнить, что власть сохранила на всех ключевых постах в СБУ тех, кто в течении последнего месяца был разоблачён в контактах с подозреваемыми в убийстве Шеремета и тех, кто при Порошенко руководил подразделениями, отвечавшими за радикалов", - написал Портнов.

Скриншот: Telegram/PortnovСкриншот: Telegram/Portnov



Как сообщали Українські Новини, Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета, а также разговор, доказывающий связь СБУ с подозреваемыми в убийстве

Ранее Геращенко сообщил, что доказана связь сотрудников СБУ с подозреваемыми по делу Шеремета.



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