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  • Дело Шеремета: Портнов опубликовал разговор, доказывающий связь СБУ с подозреваемыми в убийстве
01 февраля 2020, суббота, 13:25 30
Политика 2020-02-01T13:37:27+02:00
Українські Новини
Дело Шеремета: Портнов опубликовал разговор, доказывающий связь СБУ с подозреваемыми в убийстве

Дело Шеремета: Портнов опубликовал разговор, доказывающий связь СБУ с подозреваемыми в убийстве

Надежда Комендантова
Андрей Портнов, дело Шеремета, Юлия Кузьменко, Аудиозапись, СБУ, Убийство Шеремета

Известный Юрист Андрей Портнов предоставил аудиофайл, который доказывает, что украинская спецслужба имела взаимоотношения с подозреваемыми в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Соответствующее видеообращение опубликовано в YouTube-канале Портнова.

"Друзья, Вашему вниманию аудиофайл подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Кузьменко, которая выражает серьезную озабоченность предстоящей ликвидацией одного из подразделений СБУ. Это еще один эпизод, показывающий, что СБУ Порошенко-Грицака была преступной организацией, контролировавшей насилие", - отметил юрист, представляя запись в соцсети.

На записи, в частности, основная подозреваемая в убийстве Павла Шеремета Юлия Кузьменко ведет диалог с Василисой Мазурчук - женой сотрудника СБУ, консультанта-эксперта по оперативным вопросам 1-го отдела 5-го Управления ГКР СБУ. Имя самого сотрудника спецслужбы юрист пока не называет.

"Того самого управления, которое не просто отвечало за радикалов, а держало их в рамках экономических взаимоотношений, платило им деньги, и которые просто состояли у них на работе. Этот сотрудник СБУ был одним из тех, кто формировал крышу для радикалов, которые осуществляли в нашей стране умышленные убийства, насилие, под видом волонтеров, военных героев, патриотов и героев Революции Майдана", - утверждает Портнов. 

Напомним, 30 января Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность Службы безопасности Украины к сокрытию убийства Шеремета.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля, принадлежавшего сооснователю интернет-издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

Как сообщали Українські Новини, 12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция сообщила их имена: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко, кардиохирург Юлия Кузьменко (взята под стражу) и семья ветеранов АТО – Владислав и Инна Грищенко (были арестованы в сентябре и ноябре соответственно).

Следствие считает, что взрывное устройство под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы, Дугарь занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования сообщников.

Суд взял под стражу фигуранта дела Шеремета Антоненко. Во время заседания Антоненко заявил, что на видеозаписи минирования автомобиля Шеремета был не он.

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