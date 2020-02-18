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  • Зеленський не знає, причатна СБУ до справи про вбивство Шеремета
18 лютого 2020, вівторок, 14:23 13
Політика 2020-02-18T14:28:07+02:00
Українські Новини
Зеленський не знає, причатна СБУ до справи про вбивство Шеремета

Зеленський не знає, причатна СБУ до справи про вбивство Шеремета

Кира Молчанова
Володимир Зеленський, СБУ, Павел Шеремет, справа Шеремета
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Поки заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів, що більше 10 співробітників Служби безпеки України перевіряються на наявність зв'язків з підозрюваними у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, президент Володимир Зеленський не має інформації про можливу причетність співробітників спецслужби до справи.

Про це він сказав в ексклюзивному коментарі Українським Новинам.

"Нічого не знаю про це", — сказав він.

Зеленський пообіцяв звернутися до голови СБУ Івана Баканова щодо цієї інформації.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Печерський районний суд Києва продовжив терміни досудового розслідування у кримінальному провадженні за розслідування вбивства Шеремета до 12 квітня.

Разом з цим, Печерський районний суд Києва продовжив арешт одного з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко без права внесення до 4 квітня.

У МВС заявили, що алібі підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненко виявилося таким, що не відповідає дійсності.

До цього Портнов опублікував аудіозапис, який може підтверджувати причетність СБУ до приховування вбивства Шеремета.

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