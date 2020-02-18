Зеленський не знає, причатна СБУ до справи про вбивство Шеремета

Поки заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів, що більше 10 співробітників Служби безпеки України перевіряються на наявність зв'язків з підозрюваними у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, президент Володимир Зеленський не має інформації про можливу причетність співробітників спецслужби до справи.

Про це він сказав в ексклюзивному коментарі Українським Новинам.

"Нічого не знаю про це", — сказав він.

Зеленський пообіцяв звернутися до голови СБУ Івана Баканова щодо цієї інформації.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Печерський районний суд Києва продовжив терміни досудового розслідування у кримінальному провадженні за розслідування вбивства Шеремета до 12 квітня.

Разом з цим, Печерський районний суд Києва продовжив арешт одного з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко без права внесення до 4 квітня.

У МВС заявили, що алібі підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненко виявилося таким, що не відповідає дійсності.

До цього Портнов опублікував аудіозапис, який може підтверджувати причетність СБУ до приховування вбивства Шеремета.