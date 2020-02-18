Загострення на Донбасі: знищено 4 бойовика, ще 6 поранено

В той час, як під час бою на Донбасі загинув один український боєць і ще четверо були поранені, 4 бойовика загинули і 6 поранено під час боїв з українськими військовослужбовцями на Донбасі.

Про це заявив на брифінгу начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак, передають Українські Новини.

"За нашими даними втрати противника підтверджені - 4 людини загинули і 6 поранено", - сказав він.

Хомчак повідомив, що противник запросив режим тиші близько 10:00, оскільки їм потрібно було забрати своїх убитих і поранених.

Також він сказав, що на даний момент працює спільний центр координації і контролю, щоб українські захисники забрали загиблого військового, а противник - своїх загиблих.

Він запевнив, що зараз ситуація на Донбасі стабільна.

Як повідомляли Українські Новини, штаб ООС заявляв, що бойовики намагалися перейти лінію розмежування.

Раніше стало відомо, що Зеленський терміново збирає РНБО.

Також відомо, що на даний момент бій поблизу населених пунктах Новотошківське, Оріхово, Кримське, Хутір Вільний закінчився.