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18 февраля 2020, вторник, 11:08 133
Силовые структуры 2020-02-18T11:08:56+02:00
Українські Новини
Бой на линии разграничения на Донбассе закончился: один военный погиб, четверо ранены

Бой на линии разграничения на Донбассе закончился: один военный погиб, четверо ранены

Надежда Комендантова
ВСУ, война на Донбассе, потери военных, Бой, Потери в зоне ООС, ООС

1 военный погиб, 4 ранены в результате боя на линии разграничения на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы операции Объединенных сил (ООС), передают Українськi Новини.

На данный момент бой вблизи населенных пунктах Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный закончился.

"Подразделения Объединенных сил предоставили адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь", - сказано в нем.

Отмечается что у противника 1 погибший и 5 тяжелораненых.

Указано, что противник запросил режим тишины, позиции украинских защитников не потеряны.

В готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил, ситуация полностью контролируется.

Как сообщали Українськi Новини, ранее штаб ООС заявлял, что боевики пытались перейти линию разграничения.

Тем временем, Зеленский срочно собирает СНБО.

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