Бой на линии разграничения на Донбассе закончился: один военный погиб, четверо ранены

1 военный погиб, 4 ранены в результате боя на линии разграничения на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы операции Объединенных сил (ООС), передают Українськi Новини.

На данный момент бой вблизи населенных пунктах Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный закончился.

"Подразделения Объединенных сил предоставили адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь", - сказано в нем.

Отмечается что у противника 1 погибший и 5 тяжелораненых.

Указано, что противник запросил режим тишины, позиции украинских защитников не потеряны.

В готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил, ситуация полностью контролируется.

1/2 Повідомляють, що це відео зняте на окупованій частині Луганщини, в районі селища Кіровськ.



Російські окупанти ведуть вогонь з важкої артилерії прямо з житлових районів, прикриваючись мирними мешканцями. pic.twitter.com/13MIeTb6nk — Сергій Стерненко (@sternenko) February 18, 2020

Как сообщали Українськi Новини, ранее штаб ООС заявлял, что боевики пытались перейти линию разграничения.

Тем временем, Зеленский срочно собирает СНБО.