підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
ONLINE
18.02.20 12:00 Пресс-конференция: "Пошлины на импорт нефтепродуктов: последствия для экономики и потребителей"

18 лютого 2020, вівторок, 10:42 26
Політика 2020-02-18T12:15:03+02:00
Українські Новини
Зеленський терміново збирає РНБО

Зеленський терміново збирає РНБО

Надежда Комендантова
Володимир Зеленський, РНБО України, засідання рнбо, РНБО
РНБО. Фото: Facebook/РНБО
РНБО. Фото: Facebook/РНБО

У першій половині дня вівторка в Києві відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України, повідомляється на сайті Офісу президента.

"У вівторок, 18 лютого, в 12:00 за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України розпочнеться брифінг за участю секретаря РНБО, керівництва Генерального штабу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України", - йдеться в оприлюдненому на сайті анонсі.

Згідно з повідомленням, брифінг відбудеться в Офісі президента України.

В анонсі відсутня інформація про темою засідання РНБО.

Водночас, у вівторок вранці прес-центр штабу операції Об'єднаних сил раніше повідомив, що незаконні збройні формування вранці атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошковское, Орехово, Кримське, Хутір Вільний.

таном на зараз йде бій. На жаль, в результаті обстрілу ворожих українські захисники зазнали втрат", - сказано в оприлюдненому близько 8.40 повідомленні ООС на сторінці у Фейсбуці.

Наголошується, що бойовики ведуть обстріл з позицій ВСУ з забороненого Мінськими угодами озброєння. Так, ворог застосовує міномети калібру 120-мм Також противник веде вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

"Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і зробили спробу просування через лінію розмежування", - підкреслили в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, раніше президент Росії Володимир Путін запитав у президента Володимира Зеленського про намір реально виконувати "мінські домовленості".

Раніше Зеленський поговорив з Путіним про наступний "нормандський формат".

Раніше Зеленський поділився своїм занепокоєнням щодо зниження інтересу до війни в Україні.

Більше новин про: Володимир Зеленський РНБО України засідання рнбо РНБО

Розведення сил і "формулу Штайнмайєра" у законодав...
У РНБО створять спецгрупу для моніторингу ситуації...
Зеленський напередодні "нормандської зустрічі" про...
Зеленський ввів в РНБО Єрмака замість Богдана...
Біля лінії розмежування йде бій, бойовики атакували українських військових, - штаб ООС
Зеленський терміново збирає РНБО
Новини
Мінкульт витратить майже 30 млн гривень на закупівлю книжок у бібліотеки 12:25
Бойко закликав зняти з розгляду законопроект про ринок землі і провести референдум 12:25
Стріляли з раннього ранку протягом години: що розповідають очевидці про обстріл на Донбасі 11:58
"Імперіал Тобакко" оскаржують в суді штраф АМКУ, збільшують експорт та борються за ринкову частку, - ЗМІ 11:51
Ескалація на Донбасі: МЗС закликає міжнародне співтовариство засудити російську атаку 11:45
більше новин
АТ "Фармак" - єдиний законний правовласник позначення "Корвалол Corvalolum", - висновки газети "Юридична практика" 11:11
У Вінниці загорілася багатоповерхівка: є загиблий 10:59
У центрі Києва силовики перевіряють речі і документи: заплановано масові акції 10:53
Ринок землі, комуналка і візи для іноземців: чим займеться Рада цього тижня 09:40
Сергій Трофімов. Фото: obozrevatel.com
Заступник голови Офісу президента прийшов на з'їзд "Слуги народу" з рюкзаком за €2000 13:55
більше новин
Милованов допускає в майбутньому концесію лікарень й університетів 17:13
Столична команда "Батьківщини" за проведення референдуму про продаж сільгоспземлі 12:16
Сильні пориви вітру: у столиці оголосили штормове попередження 08:43
Ринок землі і багатонаціональні навчання: чим сьогодні займеться Рада 09:09
У НАБУ хочуть закупити 90 пар кросівок з антибактеріальною устілкою за 369 тис. гривень 20:35
більше новин
Ринок землі і багатонаціональні навчання: чим сьогодні займеться Рада
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok