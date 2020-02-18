Зеленський терміново збирає РНБО

У першій половині дня вівторка в Києві відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України, повідомляється на сайті Офісу президента.

"У вівторок, 18 лютого, в 12:00 за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України розпочнеться брифінг за участю секретаря РНБО, керівництва Генерального штабу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України", - йдеться в оприлюдненому на сайті анонсі.

Згідно з повідомленням, брифінг відбудеться в Офісі президента України.

В анонсі відсутня інформація про темою засідання РНБО.

Водночас, у вівторок вранці прес-центр штабу операції Об'єднаних сил раніше повідомив, що незаконні збройні формування вранці атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошковское, Орехово, Кримське, Хутір Вільний.

"Станом на зараз йде бій. На жаль, в результаті обстрілу ворожих українські захисники зазнали втрат", - сказано в оприлюдненому близько 8.40 повідомленні ООС на сторінці у Фейсбуці.

Наголошується, що бойовики ведуть обстріл з позицій ВСУ з забороненого Мінськими угодами озброєння. Так, ворог застосовує міномети калібру 120-мм Також противник веде вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

"Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і зробили спробу просування через лінію розмежування", - підкреслили в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, раніше президент Росії Володимир Путін запитав у президента Володимира Зеленського про намір реально виконувати "мінські домовленості".

Раніше Зеленський поговорив з Путіним про наступний "нормандський формат".

Раніше Зеленський поділився своїм занепокоєнням щодо зниження інтересу до війни в Україні.