А не рано ли все начали успокаиваться? — Зеленский обеспокоен тенденцией снижения интереса к войне в Украине

Президент Владимир Зеленский обеспокоен тенденцией снижения интереса к войне в Украине.

Об этом он сообщил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, передают Українськi Новини.

"В отношении нынешнего традиционного отчета Munich Security Report у нас смешанные эмоции. С одной стороны, меня и 65 млн украинцев на планете смущает тот факт, что в отчете только восемь упоминаний об Украине. Это, к сожалению, самый низкий показатель с начала войны и аннексии Крыма. В связи с этим у меня как у Президента страны, которая шестой год защищает свой суверенитет и территориальную целостность, возникает справедливый вопрос - а не рано все начали успокаиваться? Это опасная тенденция", - сказал он.

Зеленский добавил, что ни один из множества острых мировых проблем и горячих конфликтов не может терять актуальность, пока не будет разрешен окончательно.

"Мы, как никто другой, стремимся прекратить эту войну. И мы будем счастливы, когда упоминания об Украине как зоне опасности вообще исчезнут из международных докладов. Но это должно произойти только тогда, когда на Донбассе воцарится прочный мир и Украина восстановит свою территориальную целостность в рамках международно признанных границ, когда к нам вернутся наши люди, украинцы, и наши территории - Донбасс и Крым", - сказал он.

Как и на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре 2019 года Зеленский раскритиковал эффективность международных институций.

"Украина всегда делала весомый вклад на пути к международной безопасности: и когда была одной из основательниц ООН, и когда отказалась от ядерного оружия, а зато в XXI веке потеряла часть территории и продолжает терять своих граждан. Поэтому сегодня Украина имеет полное право говорить о неэффективности имеющихся мировых правил, необходимости их переосмысления и пересмотра. Мы - страна, которая непосредственно ощутила на себе, что нынешняя архитектура мира несовершенна, а существующие институты работают не так эффективно, как этого требует настоящее", - сказал он.

В частности Зеленский отметил зависимость проблем небольших государств от основных геополитических игроков.

"Наша планета не такая большая, как казалось раньше. Это доказывает дело сбивания самолета МН-17 и украинского Боинга-737, пожары в Австралии и распространение коронавируса, экологические катаклизмы, проблемы питьевой воды и киберугроз. Время осознать - мы живем в мире, где больше нет чужой войны и чужих катастроф. И в этом мире не 7 и не 20, а почти 200 независимых государств, которые являются членами ООН. В этих государствах живут такие же люди - не лучше и не хуже других. И эти люди не могут быть зрителями, а по факту - заложниками геополитического театра, на арене которого несколько стран решают, кто из них главный. Невозможно построить новые мировые правила на фундаменте либеральных ценностей, если к строительству приглашены только избранные страны, имеющие ядерное оружие или определенный уровень экономического развития. Проблемы человечества должны решать все представители человечества. И это невозможно сделать, когда выше безопасности человека ставят геополитические амбиции и нежелание уступать собственными экономическими интересами. Время вспомнить, что континенты нашей планеты - это прежде всего не "рынки сбыта" и не "зоны торговли". Это дом для 7,5 миллиардов людей", - сказал он.

Зеленский призвал мировых лидеров прислушаться к его словам, поскольку до недавнего времени он не был политиком и выражает настроения обычных людей.

"Сегодня у человечества есть запрос на новых сильных лидеров. Но я убежден, что в понимании людей сильный лидер - не тот, кто с легкостью отправляет тысячи солдат на верную смерть, а тот, кто готов бороться и беречь жизни каждого человека, создавать каждому комфортные условия для развития талантов и жизни в гармонии с окружающей средой. Возможно, для того чтобы это поняли опытные мировые политики и дипломаты, это должен сказать я - человек, который никогда раньше не был политиком, не является мастером туманных дипломатических формулировок или протокольных заявлений без конкретики. Я всегда был человеком, который говорит то, о чем говорят люди на улицах. И сейчас я говорю то, о чем говорят люди на улицах во всех уголках нашей планеты. И голос этих людей должен быть услышанным мировыми лидерами в этом фешенебельном мюнхенском отеле", - сказал он.

Зеленский убежден, что миллиарды людей в мире ожидают обновления мировой архитектуры.

Как сообщали Українськi Новини, с сайта Мюнхенской конференции исчез план "завершения войны в Украине".

Тем временем главы МИД не будут встречаться в "нормандском формате" на конференции в Мюнхене.