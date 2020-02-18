Україна хоче евакуювати з Уханя громадян РФ, Нідерландів, Бразилії і Аргентини

Влада України має намір евакуювати з китайського Уханя громадян Німеччини, Нідерландів, Аргентини, Коста-Ріки, Бразилії і Росії.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі телеканалу ICTV, передають Українські Новини.

За його словами, вони пройдуть суворий контроль при посадці на літак, так само, як і українці.

Якщо при евакуації у когось із громадян температура тіла буде становити 37,2 градуса і вище, вони не будуть посаджені на український літак.

Аваков вважає правильним рішення України про евакуацію з Уханя також іноземних громадян, оскільки раніше, зокрема, російський літак евакуював з Китаю громадян України.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ засекретив два місця, які вибрав для утримання евакуйованих з Китаю людей.

Раніше у Раді заявили про незаконність карантину в санаторії.