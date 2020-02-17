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17 февраля 2020, понедельник, 14:30 44
Верховная Рада и партии 2020-02-17T14:43:29+02:00
Українські Новини
Эвакуация украинцев из Уханя: в Раде заявили о незаконности карантина в санатории

Эвакуация украинцев из Уханя: в Раде заявили о незаконности карантина в санатории

Анна Рудык
Эвакуация украинцев, Коронавирус в Китае, Александр Дубинский, эвакуация украинцев из Китая
Александр Дубинский
Александр Дубинский

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что обратился к министру здравоохранения с требованием не размещать эвакуированных из Уханя (Китай) украинцев в частном санатории Обуховского района. Об этом он написал на своей странице в Fаcebook.

Так, Дубинский подчеркнул, что по закону такой карантин возможен только в инфекционных больницах.

"Обратился к министру здравоохранения с требованием не размещать на карантин в частном санатории Обуховского района людей, прибывающих из Китая. По закону, такой карантин возможен только в инфекционных больницах", - написал Дубинский.

Заявление Дубинского об эвакуации украинцев из Китая. Страница 1. Фото: Дубинский/ФейсбукЗаявление Дубинского об эвакуации украинцев из Китая. Страница 1. Фото: Дубинский/Фейсбук

Заявление Дубинского об эвакуации украинцев из Китая. Страница 2. Фото: Дубинский/ФейсбукЗаявление Дубинского об эвакуации украинцев из Китая. Страница 2. Фото: Дубинский/Фейсбук

Как сообщали Українські Новини, Обуховский районный совет просит Президента Владимира Зеленского не допустить размещения украинцев из китайского Уханя, которые вернутся в среду, (провинция Хубэй, Китай) на карантин в частном санатории в Обуховском районе Киевской области. 

Ранее Дубинский заявил, что Министерство здравоохранения намерено разместить 280 украинцев, которые будут эвакуированы из Уханя, на карантин в частном санатории "Пролисок" в Обуховском районе.

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