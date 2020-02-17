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17 лютого 2020, понеділок, 14:10 8
Судова влада 2020-02-17T15:45:02+02:00
Українські Новини
Малюська виконав рішення суду, який раніше оштрафував його на 38 тис. гривень

Малюська виконав рішення суду, який раніше оштрафував його на 38 тис. гривень

Елизавета Драбкина
Штраф, Невиконання рішення суду, Денис Малюська
Денис Малюська. Фото: Facebook/Міністерство юстиції
Денис Малюська. Фото: Facebook/Міністерство юстиції

Міністр юстиції Денис Малюська виконав рішення Окружного адміністративного суду Києва, який раніше оштрафував його на 38 420 гривень.

Про це йдеться у відповіді Мін'юсту на запит Українських Новин.

Позивач Стецишин звернувся в суд з позовною заявою, в якій просив Мін'юст скасувати результати конкурсу на посаду державного експерта експертної групи з правової обізнаності директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Мін'юсту, а також просив зобов'язати міністерство визначити його одним з переможців конкурсу на зайняття відповідної посади.

Суд ухвалив рішення скасувати результати конкурсу на посаду держексперта і зобов'язати Мін'юст переглянути їх без урахування поділу на групи за загальним рейтингом і прийняти відповідне рішення, а також подати до суду звіт про виконання рішення у термін до 19 листопада 2019 року.

У відповіді Мін'юсту за запит Українських Новин йдеться, що 18 листопада Міністерством було подано до суду звіт з підтвержуючими документами, згідно з якими рішення суду було виконано, про що, зокрема, було повідомлено позивача.

За результатами розгляду звіту суд прийшов до висновку, що рішення Окружного адміністративного суду не було виконано і оштрафував Малюську на 38 420 гривень за невиконання рішення суду.

Не погоджуючись з вищезазначеними судовими рішеннями, Мін'юст оскаржив їх в апеляційному порядку.

"Відтак інформуємо, що постановами Шостого апеляційного адміністративного суду від 04.02.2020 ... задоволено апеляційні скарги Міністерства юстиції України, скасовані ухвали суду від 21.11.2019 та 12.12.2019, та прийняті нові

постанови, якими визнано рішення Окружного адміністративного суду міста Києва ... виконаним", - сказано у відповіді.

Крім того, у постанові суду зазначено, що за результатами загального рейтингу навіть без поділу на вакантні посади, позивач став другим.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Малюськи без гігантських премій скоротилася майже в 10 разів.

Тим часом зарплаты в Кабміні Гончарука істотно вище, ніж були при Гройсмані.

Також Малюська заявив, що збирає гроші зі своєї зарплати міністра, так як потім його ніхто не візьме на роботу.

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