Суд оштрафовал Малюську на 38 тыс. гривен за невыполнение решения суда

Окружной административный суд Киева оштрафовал министра юстиции Дениса Малюську на 38 420 гривен за невыполнение решения суда.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Отмечается, что истец обратился в суд с исковым заявлением, в котором просил Министерство юстиции отменить результаты конкурса на должность государственного эксперта экспертной группы по правовой осведомленности директора по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Минюста, а также просил обязать министерство определить его одним из победителей конкурса на занятие соответствующей должности.

Суд принял решение отменить результаты конкурса на должность госэксперта и обязать Минюст пересмотреть их без учета разделения на группы по общему рейтингу и принять соответствующее решение.

Кроме того, были взысканы в пользу истца понесенные им расходы по уплате судебного сбора в размере 704 гривен за счет бюджетных ассигнований Минюста.

Суд также обязал Минюст подать в суд отчет о выполнении решения в срок до 19 ноября 2019 года.

По результатам рассмотрения отчета суд пришел к выводу, что решение Окружного административного суда не было выполнено.

Суд установил новый срок для его исполнения - до 12 декабря 2019 года, но решение осталось невыполненным.

Таким образом, суд принял решение наложить штраф на Малюську в размере 38 420 гривен за невыполнение решения суда, при этом половину штрафа в размере 19 210 гривен надлежит взыскать в пользу истца, вторую половину - в пользу государственного бюджета.

Кроме того, был установлен новый срок для представления отчета о выполнении решения Окружного админсуда - до 6 февраля 2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, Малюська заявил, что копит деньги со своей зарплаты министра, так как потом его никто не возьмет на работу.

А в декабре он начислил себе премий на 12 окладов.