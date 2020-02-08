Зарплаты в Кабмине Гончарука существенно выше, чем были при Гройсмане

В декабре 2019 года министрам и заместителям в правительстве Гончарука начислено от 70 тыс. до 220 тыс. грн, что значительно превышает среднюю зарплату в стране, которая составляет 10,5 тыс. грн. Доходы нынешней правительственной команды в два-пять раз перекрыли те суммы, которые получали министры и их заместители в Кабмине Владимир Гройсман. Об этом сообщает Новое время.

В то же время общие расходы на содержание чиновничьего аппарата также растут. В частности, в госбюджете-2020 на финансирование расходов секретариата Кабмина выделили почти 1, 1млрд грн - на 25,6% больше, чем в 2019-м (848 млн грн). А Верховная Рада на свои нужды получила 2 млрд грн, что на 338 млн грн больше. И самого главу государства теперь будут обслуживать щедрее: Госуправделами (ГУД), которое обеспечивает работу президента и его Офиса (ОП), по данным из госбюджета 2020 года, сможет распоряжаться 2, 4 млрд грн - это плюс 5% к прошлому году.

"Власть не объяснила обществу, для чего повышается заработная плата топ-чиновников, зачем это нужно и что это даст каждому гражданину", - считает Владимир Омелян, министр инфраструктуры в правительстве Гройсмана.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что придется прощаться с министрами, которые не согласятся на предложенную зарплату.

Тем временем 43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен: полный список.