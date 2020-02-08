подписаться на рассылку
24.35 24.7
26.6 27.1
˟
08 февраля 2020, суббота, 18:10 330
Кабмин 2020-02-08T18:11:08+02:00
Українські Новини
Зарплаты в Кабмине Гончарука существенно выше, чем были при Гройсмане

Зарплаты в Кабмине Гончарука существенно выше, чем были при Гройсмане

Ольга Фандорина
Чиновники, Зарплаты, Кабмин Гончарука, Кабмин Гройсмана, зарплаты чиновников

В декабре 2019 года министрам и заместителям в правительстве Гончарука начислено от 70 тыс. до 220 тыс. грн, что значительно превышает среднюю зарплату в стране, которая составляет 10,5 тыс. грн. Доходы нынешней правительственной команды в два-пять раз перекрыли те суммы, которые получали министры и их заместители в Кабмине Владимир Гройсман. Об этом сообщает Новое время.

В то же время общие расходы на содержание чиновничьего аппарата также растут. В частности, в госбюджете-2020 на финансирование расходов секретариата Кабмина выделили почти 1, 1млрд грн - на 25,6% больше, чем в 2019-м (848 млн грн). А Верховная Рада на свои нужды получила 2 млрд грн, что на 338 млн грн больше. И самого главу государства теперь будут обслуживать щедрее: Госуправделами (ГУД), которое обеспечивает работу президента и его Офиса (ОП), по данным из госбюджета 2020 года, сможет распоряжаться 2, 4 млрд грн - это плюс 5% к прошлому году.

"Власть не объяснила обществу, для чего повышается заработная плата топ-чиновников, зачем это нужно и что это даст каждому гражданину", - считает Владимир Омелян, министр инфраструктуры в правительстве Гройсмана.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что придется прощаться с министрами, которые не согласятся на предложенную зарплату.

Тем временем 43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен: полный список.

Больше новостей о: Чиновники Зарплаты Кабмин Гончарука Кабмин Гройсмана зарплаты чиновников

Шацкие озера обмелели: против чиновников открыли у...
Контракты правления "Нефтегаза" - 520 тыс. зарплат...
Повестка заседания Кабмина: образование и наркотич...
Зарплаты в Кабмине Гончарука больше, чем в правите...
Зеленский попросил Папу Римского помочь в освобождении пленных украинцев
После прибытия из Хубэя украинцев изолируют на 14 дней
Новости
В Минцифры объявили, что приложение "Дія" скачали 800 тыс. человек за двое суток 18:36
Зарплаты в Кабмине Гончарука существенно выше, чем были при Гройсмане 18:10
Зеленский признался, что Папа Римский назвал его президентом мира 17:34
Зарплаты в Кабмине Гончарука больше, чем в правительствах Чехии и Польши 17:05
В аэропорту Запорожья случилась драка, в которой пострадал пограничник 16:34
больше новостей
Похолодание до -12, снег и шквалы ветра: прогноз погоды в Украине в конце недели 21:00 Карта
Жаловавшаяся на маленькую зарплату Новосад купила квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен по цене ниже среднерыночной 19:06 Дополнено
Пенсии. Фото: censor.net
Распределение пенсий: сколько выплачивают разным категориям украинцев 06:15
Как правильно вызвать бригаду скорой помощи в Украине и в каких случаях она не приедет 05:55
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
больше новостей
Жаловавшаяся на маленькую зарплату Новосад купила квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен по цене ниже среднерыночной 19:06 Дополнено
Зарплаты в Кабмине Гончарука больше, чем в правительствах Чехии и Польши 17:05
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
Как правильно вызвать бригаду скорой помощи в Украине и в каких случаях она не приедет 05:55
В США блокировали поставку вооружений для Украины на $30 млн, – СМИ 18:33
больше новостей
В Раду внесен проект постановления об увольнении Сытника
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok