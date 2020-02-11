Зарплата Малюськи без гигантских премий сократилась почти в 10 раз

Заработная плата министра юстиции Дениса Малюськи, которого суд оштрафовал почти на 40 тыс. гривен, за январь составила 20 тыс. гривен, его замов - от 29,8 тыс. до 40,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства юстиции на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Малюське в январе, составила 19 961 гривну, из них должностной оклад - 16 000 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн - 3 200 гривен, индексация - 761 гривну.

Материальна помощь на оздоровление или решение социально-бытовых вопросов министру не выплачивалась.

После удержания налогов и сборов он получил 16 068 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Евгения Горовца составила 37 093 гривны, заместителей Александра Банчука - 31 280 гривен, Виталия Василика - 40 187 гривен, Андрея Гайченко - 31 068 гривен, Валерии Коломиец - 30 860 гривен, Ивана Лищины - 39 943 гривны и Ольги Онищук - 29 750 гривен.

Государственный секретарь министерства Анна Буяджи в январе не получала зарплату.

Зарплата Малюськи. Страница 1

Зарплаты Минюста. Страница 2

Как сообщали Українськi Новини, 43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен: полный список. Министр юстиции Украины Денис Малюська в декабре 2019 года получил премии за 3 месяца на общую сумму 190 400 гривен, а именно премию за октябрь 2019 года - 56 000 гривен, премию за ноябрь 2019 года - 67 200 гривен, премию за декабрь 2019 года - 67 200 гривен. Учитывая, что должностной оклад министра юстиции составляет 16 000 гривен, Малюська начислил себе премий в 11,9 раз больше оклада.

Тем временем зарплаты в Кабмине Гончарука существенно выше, чем были при Гройсмане.

Также Малюська заявил, что копит деньги со своей зарплаты министра, так как потом его никто не возьмет на работу.