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17 лютого 2020, понеділок, 13:43 14
Політика 2020-02-17T15:45:03+02:00
Українські Новини
Кремль відреагував на ідею Зеленського про патрулювання кордону на Донбасі

Кремль відреагував на ідею Зеленського про патрулювання кордону на Донбасі

Кира Молчанова
війна на Донбасі, Песков, Місцеві вибори, ЛДНР
Пєсков. Скріншот трансляції
Пєсков. Скріншот трансляції

Після того, як президент України Володимир Зеленський запропонував секторальне розведення сил на Донбасі, у Кремлі відреагували на його ідею про спільне патрулювання кордону з Росією силами України, ОБСЄ та ОРДЛО. У Москві заявили, що ініціативу треба обговорювати з угрупованнями "ЛДНР".

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Це нова ініціатива, і, звичайно, для того, щоб розглядати цю ініціативу, потрібно брати до уваги думку керівництва невизнаних республік", — зазначив він.

Пєсков заявив, що Київ, як і раніше не проявляє готовність починати діалог з представниками непідконтрольного Донбасу.

Як повідомляли Українські новини, президент Володимир Зеленський на зустрічі в Мюнхені закликав міжнародних партнерів і бізнес-представників інвестувати в проекти по відновленню та реінтеграції Донецької і Луганської областей.

До цього президент України поділився своїм занепокоєнням щодо зниження інтересу до війни в Україні.

Прес-секретар Президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заперечує зустріч Президента Володимира Зеленського з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим.

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