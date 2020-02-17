Кремль відреагував на ідею Зеленського про патрулювання кордону на Донбасі

Після того, як президент України Володимир Зеленський запропонував секторальне розведення сил на Донбасі, у Кремлі відреагували на його ідею про спільне патрулювання кордону з Росією силами України, ОБСЄ та ОРДЛО. У Москві заявили, що ініціативу треба обговорювати з угрупованнями "ЛДНР".

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Це нова ініціатива, і, звичайно, для того, щоб розглядати цю ініціативу, потрібно брати до уваги думку керівництва невизнаних республік", — зазначив він.

Пєсков заявив, що Київ, як і раніше не проявляє готовність починати діалог з представниками непідконтрольного Донбасу.

Як повідомляли Українські новини, президент Володимир Зеленський на зустрічі в Мюнхені закликав міжнародних партнерів і бізнес-представників інвестувати в проекти по відновленню та реінтеграції Донецької і Луганської областей.

До цього президент України поділився своїм занепокоєнням щодо зниження інтересу до війни в Україні.

Прес-секретар Президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заперечує зустріч Президента Володимира Зеленського з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим.