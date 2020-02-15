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15 февраля 2020, суббота, 15:22 68
Внешняя политика 2020-02-15T15:24:09+02:00
Українські Новини
Украина предложила секторальное разведение войск на Донбассе

Украина предложила секторальное разведение войск на Донбассе

Таня Войтюк
Мюнхенская конференция по безопасности, Владимир Зеленский, Разведение войск, Донбасс, Крым
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский намерен в ближайшее время проинформировать партнеров по "нормандскому формату" (Украина, Россия, Германия, Франция) об украинской инициативе секторального разведения сил и средств на Донбассе.

Об этом он сообщил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, передают Українськi Новини.

"Лидеры "нормандского формата" договорились согласовать три дополнительных участка разведения сил и средств, которое должно состояться до конца марта 2020 года. Сейчас наша сторона предложила один участок, и он почти согласован. Мы в процессе, мы работаем. Также хочу рассказать об инициативе украинской стороны относительно разведения по так называемому секторальному принципу. Согласно ему, линия разграничения разбивается на сектора и осуществляется постепенное разведение сил и средств. Переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо незаконные вооруженные формирования, вооруженные войска и военная техника. Уже в ближайшее время мы подробно проинформируем участников "нормандского формата" о содержании этой инициативы", - сказал он.

Зеленский заверил, что Украина будет делать все возможное, чтобы следующий "нормандский саммит" (встреча лидеров 4 стран) состоялся в согласованные сроки - в апреле.

При этом Президент подчеркнул, что выполнение достигнутых договоренностей - это дорога с двусторонним движением, поэтому Украина ожидает шагов навстречу.

Он вновь повторил, что готов к диалогу с мирным населением, но не с так называемыми местными властями оккупированных территорий, непризнанными с точки зрения международного права.

"Наше желание сегодня - провести местные выборы по всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года. Хотелось бы, чтобы и на территории Крыма. Но сделать это без элементарных условий безопасности, нарушая Конституцию Украины и международные стандарты демократических выборов, невозможно для нас. Особенно, когда сегодня российская сторона открыто информирует мир, что в 2019 году на временно неподконтрольных частях Донбасса было выдано 125 тыс. российских паспортов", - добавил Зеленский.

Он также напомнил, что на временно неподконтрольных территориях Донбасса незаконно удерживаются более 200 украинцев, а в России и аннексированном ею Крыму - более 100, которые должны быть освобождены.

При этом Зеленский выразил уверенность в том, что завершить войну удастся.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский обеспокоен тенденцией снижения интереса к войне в Украине.

Тем временем с сайта Мюнхенской конференции исчез план "завершения войны в Украине".

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