Украина предложила секторальное разведение войск на Донбассе

Президент Владимир Зеленский намерен в ближайшее время проинформировать партнеров по "нормандскому формату" (Украина, Россия, Германия, Франция) об украинской инициативе секторального разведения сил и средств на Донбассе.

Об этом он сообщил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, передают Українськi Новини.

"Лидеры "нормандского формата" договорились согласовать три дополнительных участка разведения сил и средств, которое должно состояться до конца марта 2020 года. Сейчас наша сторона предложила один участок, и он почти согласован. Мы в процессе, мы работаем. Также хочу рассказать об инициативе украинской стороны относительно разведения по так называемому секторальному принципу. Согласно ему, линия разграничения разбивается на сектора и осуществляется постепенное разведение сил и средств. Переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо незаконные вооруженные формирования, вооруженные войска и военная техника. Уже в ближайшее время мы подробно проинформируем участников "нормандского формата" о содержании этой инициативы", - сказал он.

Зеленский заверил, что Украина будет делать все возможное, чтобы следующий "нормандский саммит" (встреча лидеров 4 стран) состоялся в согласованные сроки - в апреле.

При этом Президент подчеркнул, что выполнение достигнутых договоренностей - это дорога с двусторонним движением, поэтому Украина ожидает шагов навстречу.

Он вновь повторил, что готов к диалогу с мирным населением, но не с так называемыми местными властями оккупированных территорий, непризнанными с точки зрения международного права.

"Наше желание сегодня - провести местные выборы по всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года. Хотелось бы, чтобы и на территории Крыма. Но сделать это без элементарных условий безопасности, нарушая Конституцию Украины и международные стандарты демократических выборов, невозможно для нас. Особенно, когда сегодня российская сторона открыто информирует мир, что в 2019 году на временно неподконтрольных частях Донбасса было выдано 125 тыс. российских паспортов", - добавил Зеленский.

Он также напомнил, что на временно неподконтрольных территориях Донбасса незаконно удерживаются более 200 украинцев, а в России и аннексированном ею Крыму - более 100, которые должны быть освобождены.

При этом Зеленский выразил уверенность в том, что завершить войну удастся.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский обеспокоен тенденцией снижения интереса к войне в Украине.

Тем временем с сайта Мюнхенской конференции исчез план "завершения войны в Украине".