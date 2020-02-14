Спикер Путина Песков назвал враньем сюжет "Схем" о встрече Зеленского и Патрушева, — росСМИ

Пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отрицает встречу Президента Владимира Зеленского с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Об этом говорится в сообщении российского информационного агентства "ТАСС", передают Українськi Новини.

Таким образом Песков прокомментировал сюжет программы журналистских расследований "Схемы" о якобы встрече Зеленского с Патрушевым в Омане.

"По-русски это называется враньем, а по-английски это называется фейк-ньюс", - сказал Песков.

Он считает, что авторы подобных публикаций преследуют провокационные цели.

Как сообщали Українськi Новини, Офис Президента намерен просить суд обязать программу "Схемы: коррупция в деталях" (проект "Радио Свобода") опровергнуть и извиниться за сюжет о визите.

Офис считает сюжет "Схем" откровенной манипуляцией общественным мнением, поскольку он основывается не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениях из тайных источников.

Ранее Богдан признался в том, что поездка Владимира Зеленского в Оман не была официальной и осуществлялась за собственные средства.