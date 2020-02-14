Спикер Путина Песков назвал враньем сюжет "Схем" о встрече Зеленского и Патрушева, — росСМИ

Пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отрицает встречу Президента Владимира Зеленского с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом говорится в сообщении российского информационного агентства "ТАСС", передают Українськi Новини. Таким образом Песков прокомментировал сюжет программы журналистских расследований "Схемы" о якобы встрече Зеленского с Патрушевым в Омане. "По-русски это называется враньем, а по-английски это называется фейк-ньюс", - сказал Песков. Он считает, что авторы подобных публикаций преследуют провокационные цели. Как сообщали Українськi Новини, Офис Президента намерен просить суд обязать программу "Схемы: коррупция в деталях" (проект "Радио Свобода") опровергнуть и извиниться за сюжет о визите. Офис считает сюжет "Схем" откровенной манипуляцией общественным мнением, поскольку он основывается не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениях из тайных источников. Ранее Богдан признался в том, что поездка Владимира Зеленского в Оман не была официальной и осуществлялась за собственные средства.