подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.31 26.81
˟
14 февраля 2020, пятница, 15:44 1280
Президент 2020-02-14T15:45:01+02:00
Українські Новини
Спикер Путина Песков назвал враньем сюжет "Схем" о встрече Зеленского и Патрушева, — росСМИ

Спикер Путина Песков назвал враньем сюжет "Схем" о встрече Зеленского и Патрушева, — росСМИ

Елена Новикова
Президент, Владимир Зеленский, Опровержение, схемы, Радио Свобода, Дмитрий Песков, визит Зеленского в Оман
Песков. Скриншот трансляции
Песков. Скриншот трансляции

Пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отрицает встречу Президента Владимира Зеленского с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Об этом говорится в сообщении российского информационного агентства "ТАСС", передают Українськi Новини.

Таким образом Песков прокомментировал сюжет программы журналистских расследований "Схемы" о якобы встрече Зеленского с Патрушевым в Омане.

"По-русски это называется враньем, а по-английски это называется фейк-ньюс", - сказал Песков.

Он считает, что авторы подобных публикаций преследуют провокационные цели.

Как сообщали Українськi Новини, Офис Президента намерен просить суд обязать программу "Схемы: коррупция в деталях" (проект "Радио Свобода") опровергнуть и извиниться за сюжет о визите.

Офис считает сюжет "Схем" откровенной манипуляцией общественным мнением, поскольку он основывается не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениях из тайных источников.

Ранее Богдан признался в том, что поездка Владимира Зеленского в Оман не была официальной и осуществлялась за собственные средства.

Больше новостей о: Президент Владимир Зеленский Опровержение схемы Радио Свобода Дмитрий Песков визит Зеленского в Оман

Офис Президента хочет подать в суд на "Схемы" за сюжет о визите Зеленского в Оман
Главы МИД не будут встречаться в "нормандском формате" на конференции в Мюнхене
Новости
PinchukArtCentr уволил медиаторов: в галерее попытались объясниться 16:41
Сотрудницу академии СБУ за тысячу долларов заказал киллеру ее бывший муж 16:14
Усик похвалил Гончарука за боксерскую стойку 15:51
На выходных в Киеве изменится маршрут троллейбусов и автобусов 15:48
Спикер Путина Песков назвал враньем сюжет "Схем" о встрече Зеленского и Патрушева, — росСМИ 15:44
больше новостей
Пенсии в марте повысят не всем: кому не "светит" индексация выплат 05:30 Инфографика
Пенсионный возраст и страховой стаж повысили: как выйти на пенсию раньше 05:30 Инфографика
Пенсии в 2020 году: кому, за что и на сколько будут больше платить 05:20
Стрельба в Киеве на мосту метро.
В Киеве спецназ стрелял по колесам Range Rover, чтобы остановить вооруженного водителя 08:15
Визит Зеленского в Оман. Скриншот программы
Ложь от начала до конца: Ермак отреагировал на расследование "Схем" 08:48
больше новостей
Пенсионный возраст и страховой стаж повысили: как выйти на пенсию раньше 05:30 Инфографика
Пенсии в марте повысят не всем: кому не "светит" индексация выплат 05:30 Инфографика
Чтобы получить новые книги у министра Бородянского, библиотеки будут обязаны показать нового читателя 17:55
Необходимо срочно менять Уголовный кодекс, иначе весны с посадками мы не дождемся, - Арахамия 17:53
Будет для меня наукой: Арахамия извинился за слова о возобновлении подачи воды в Крым 19:27
больше новостей
Минздрав засекретил информацию о местах размещения эвакуированных из китайского Уханя украинцев
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok