Зеленский призывает международных партнеров инвестировать в восстановление Донбасса

Президент Владимир Зеленский призывает международных партнеров и бизнес-представителей инвестировать в проекты по восстановлению и реинтеграции Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини. "Президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров Украины и представителей бизнеса принять участие в реализации инфраструктурных и социальных проектов в Донецкой и Луганской областях, пострадавших от вооруженного конфликта", - говорится в нем. Во время выступления на украинском ланче в Мюнхене Зеленский отметил, что для восстановления инфраструктуры Донбасса в Украине создан фонд мирового уровня. По его словам, в фонд могут приходить средства как от междунаролдных инвесторов, так и от украинских представителей частного сектора. Он также отметил, что основными приоритетами фонда являются большие инфраструктурные проекты, работа с местным бизнесом и его доступное кредитование, забота о наименее защищенных слоях населения, преодоление последствий войны с фокусом на молодежь, женщин, детей и ветеранов. Президент подчеркнул, что впервые такой фонд администрируется совместно Всемирным банком, Офисом президента и правительством Украины. Как сообщали Українськi Новини, Зеленский обеспокоен тенденцией снижения интереса к войне в Украине. Тем временем Украина предложила разводить войска по секторам.