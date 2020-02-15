Зеленский призывает международных партнеров инвестировать в восстановление Донбасса

Президент Владимир Зеленский призывает международных партнеров и бизнес-представителей инвестировать в проекты по восстановлению и реинтеграции Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров Украины и представителей бизнеса принять участие в реализации инфраструктурных и социальных проектов в Донецкой и Луганской областях, пострадавших от вооруженного конфликта", - говорится в нем.

Во время выступления на украинском ланче в Мюнхене Зеленский отметил, что для восстановления инфраструктуры Донбасса в Украине создан фонд мирового уровня.

По его словам, в фонд могут приходить средства как от междунаролдных инвесторов, так и от украинских представителей частного сектора.

Он также отметил, что основными приоритетами фонда являются большие инфраструктурные проекты, работа с местным бизнесом и его доступное кредитование, забота о наименее защищенных слоях населения, преодоление последствий войны с фокусом на молодежь, женщин, детей и ветеранов.

Президент подчеркнул, что впервые такой фонд администрируется совместно Всемирным банком, Офисом президента и правительством Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский обеспокоен тенденцией снижения интереса к войне в Украине.

Тем временем Украина предложила разводить войска по секторам.