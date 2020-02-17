Справа Шеремета: суд переніс засідання на 20 лютого через відсутність на суді підозрюваного Антоненка

Печерський районний суд Києва оголосив перерву в засіданні про зміну запобіжного заходу у вигляді арешту без права внесення застави підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненко до 14:00 20 лютого. Дане рішення суд ухвалив в понеділок, задовольнивши клопотання захисту, передають Українські Новини. Перерву було оголошено, оскільки до суду не був доставлений сам підозрюваний. У захист Антоненка заявили, що вважають неможливим розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу без участі їх підзахисного. Адвокат Станіслав Кулик заявив, що, на його думку, Антоненко не доставляють до суду з метою затягування справи. Як повідомляли Українські Новини, Антоненко відмовився від співпраці зі слідством, оскільки показання використовуються проти нього. Раніше суд продовжив арешт підозрюваного до 4 квітня. Крім того, суд продовжив терміни досудового розслідування по справі Шеремета до 12 квітня. Також МВС заявляє, що алібі підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненко виявилося брехнею. Раніше Офіс генпрокурора порадив слідчим "ретельніше перевіряти" аргументи підозрюваних у вбивстві Шеремета.