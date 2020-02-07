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07 февраля 2020, пятница, 12:51 298
Судебная власть 2020-02-07T14:45:03+02:00
Українські Новини
Антоненко отказался сотрудничать со следствием, потому что показания используют против него

Антоненко отказался сотрудничать со следствием, потому что показания используют против него

Ольга Фандорина
Андрей Антоненко, Сотрудничество со следствием, Показания, Убийство Павла Шеремета
Андрей Антоненко. Фото: Facebook
Андрей Антоненко. Фото: Facebook

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко отказался от сотрудничества со следствием, поскольку показания используются против него.

Об этом на брифинге заявил его адвокат Дмитрий Круговой, передают Українськi Новини.

Адвокат заявил, что следователи и судьи представляют показания Антоненко как достижения полиции.

Также подозреваемый считает, что его показания следствие использует против него.

Как сообщали Українськi Новини, МВД заявляет, что алиби подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко оказалось ложью.

Тем временем сроки досудебного расследования дела Шеремета продлили до 12 апреля.

Ранее Офис генпрокурора посоветовал следователям "тщательнее проверять" аргументы подозреваемых в убийстве Шеремета.

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