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31 января 2020, пятница, 23:32 44
Силовые структуры 2020-01-31T23:32:16+02:00
Українські Новини
МВД заявляет, что алиби подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко оказалось ложью

МВД заявляет, что алиби подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко оказалось ложью

Ольга Фандорина
Андрей Антоненко, Убийство Павла Шеремета, МВД, Алиби
Андрей Антоненко. Фото: НВ
Андрей Антоненко. Фото: НВ

Министерство внутренних дел опровергло информацию о наличии алиби у подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства, передают Українськi Новини.

"Вынуждены заявить о том, что в ходе расследования дела Шеремета некоторые граждане делают ложные заявления для того, чтобы помочь создать алиби отдельным подозреваемым в уголовном производстве", - сказано в нем.

Речь идет о знакомом Антоненко, который 13 декабря в прямом эфире одного из телеканалов заявил, что в ночь перед убийством Шеремета подозреваемый Антоненко якобы находился у него в гостях за городом, поэтому не мог быть в это время на улице Ивана Франко.

"Слова  гражданина были широко растиражированы СМИ и использованы для создания ложного впечатления о том, что полиция и прокуратура выдвигает подозрение заведомо невиновному человеку, который имеет неопровержимое алиби. Эта информация была проверена следственно-оперативным путем и оказалась абсолютной ложью", - сказано в сообщении.

Указывается, что приятель Антоненко был вызван на допрос.

МВД подчеркивает, что правоохранители рассекретили видеозапись этого допроса, поскольку данная информация имеет важное значение для общества.

"Во время допроса в присутствии своего адвоката гражданин признал, что он ошибочно публично заявил о том, что его товарищ Антоненко в ночь перед убийством Павла Шеремета находился у него дома", - отметила пресс-служба министерства.

МВД отмечает, что поскольку ложное заявление об алиби Антоненко было сделано не во время допроса, то гражданин не будет привлечен к ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 384  Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, суд сменил подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь круглосуточный домашний арест на ночной.

Ранее арест Антоненко суд оставил в силе, не смотря на доводы адвокатов.

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