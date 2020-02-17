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  • У Вінниці загорілася багатоповерхівка: є загиблий
17 лютого 2020, понеділок, 10:59 75
Події 2020-02-17T11:11:31+02:00
Українські Новини
У Вінниці загорілася багатоповерхівка: є загиблий

У Вінниці загорілася багатоповерхівка: є загиблий

Таня Войтюк
пожежа, Пожежа у багатоповерхівці, дснс, Вінниця
Пожежа у багатоповерхівці. Фото: Держнс
Пожежа у багатоповерхівці. Фото: Держнс

Сьогодні вночі у Вінниці сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку, в результаті якої загинула людина.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа сталася в п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Келецькій. Займання виникло в чотирикімнатній квартирі на 4 поверсі. Площа пожежі склала близько 20 кв. м.

Рятувальники врятували три людини, у тому числі жінку і її 17-річну доньку. Також були евакуйовані ще шестеро мешканців під'їзду.

Під час розвідки квартири, в якій сталася пожежа, на підлозі в коридорі рятувальники виявили чоловіка без ознак життя. Як було встановлено, загиблим є господар квартири, 1955 року народження.

Як повідомляли Українські Новини, на Хрещатику в Києві загорівся ресторан "Шато".

Раніше в Хмельницькому загорілася багатоповерхівка, жителів евакуювали.

Також на Троєщині загорівся сміттєвоз і поїхав в пожежну частину.

15 серпня в Києві сталася пожежа. Недалеко від станції метро "Лісова" загорілося маршрутне таксі "Богдан". А перед спалахом стався вибух.

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