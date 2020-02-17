У Вінниці загорілася багатоповерхівка: є загиблий

Сьогодні вночі у Вінниці сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку, в результаті якої загинула людина.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа сталася в п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Келецькій. Займання виникло в чотирикімнатній квартирі на 4 поверсі. Площа пожежі склала близько 20 кв. м.

Рятувальники врятували три людини, у тому числі жінку і її 17-річну доньку. Також були евакуйовані ще шестеро мешканців під'їзду.

Під час розвідки квартири, в якій сталася пожежа, на підлозі в коридорі рятувальники виявили чоловіка без ознак життя. Як було встановлено, загиблим є господар квартири, 1955 року народження.

Як повідомляли Українські Новини, на Хрещатику в Києві загорівся ресторан "Шато".

Раніше в Хмельницькому загорілася багатоповерхівка, жителів евакуювали.

Також на Троєщині загорівся сміттєвоз і поїхав в пожежну частину.