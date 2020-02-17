На Крещатике в Киеве загорелся ресторан "Шато"

В Шевченковском районе Киева по адресу улица Крещатик, 24 загорелся реростан. Вызов на линию "101" поступил 16 февраля около 22:30.

Об этом сообщает Информатор.

По приезду спасателей выяснилось, что возгорание произошло в вытяжке ресторана "Шато". К счастью, обошлось без пострадавших.

Прибывшие пожарные незамедлительно приступили к локализации возгорания, чтобы не дать пламени распространиться. Огонь охватил площадь около 10 квадратных метров. Горела вытяжка ресторана.

Из помещения заведения вывели всех посетителей и персонал. Уже в 22:51 пожар удалось локализовать, а к 22:56 — ликвидировать. На месте работали четыре единицы техники и около 15 человек личного состава. Причины возгорания устанавливаются.

Ресторан "Шато". Фото: Информатор

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