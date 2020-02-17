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17 февраля 2020, понедельник, 08:55 891
Происшествия 2020-02-17T08:57:08+02:00
Українські Новини
На Крещатике в Киеве загорелся ресторан "Шато"

На Крещатике в Киеве загорелся ресторан "Шато"

Таня Войтюк
Пожар, Крещатик, Пожар на Крещатике, Ресторан, Возгорание
Пожарная Машина. Фото: Информатор
Пожарная Машина. Фото: Информатор

В Шевченковском районе Киева по адресу улица Крещатик, 24 загорелся реростан. Вызов на линию "101" поступил 16 февраля около 22:30.

Об этом сообщает Информатор.

По приезду спасателей выяснилось, что возгорание произошло в вытяжке ресторана "Шато". К счастью, обошлось без пострадавших.

Прибывшие пожарные незамедлительно приступили к локализации возгорания, чтобы не дать пламени распространиться. Огонь охватил площадь около 10 квадратных метров. Горела вытяжка ресторана.

Из помещения заведения вывели всех посетителей и персонал. Уже в 22:51 пожар удалось локализовать, а к 22:56 — ликвидировать. На месте работали четыре единицы техники и около 15 человек личного состава. Причины возгорания устанавливаются.

Ресторан Ресторан "Шато". Фото: Информатор

Как сообщали Українські Новини, в Хмельницком загорелась многоэтажка, жителей эвакуировали.

Также ранее в Киеве на Троещине загорелся мусоровоз и поехал в пожарную часть.

15 августа в Киеве произошел пожар. Недалеко от станции метро "Лесная" загорелось маршрутное такси "Богдан". А перед возгоранием произошел взрыв.

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