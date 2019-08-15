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15 августа 2019, четверг, 10:08 115
Происшествия 2019-08-15T10:11:06+03:00
Українські Новини
В Киеве в час пик взорвалась и сгорела дотла маршрутка

В Киеве в час пик взорвалась и сгорела дотла маршрутка

В четверг, 15 августа, в Киеве произошел пожар. Недалеко от станции метро "Лесная" загорелось маршрутное такси "Богдан". А перед возгоранием произошел взрыв. К счастью, обошлось без жертв.

Около 9:00 загорелась маршрутка "Киев-Бровары". Об этом Информатор сообщает с места события.

Как рассказал водитель, он услышал резких хлопок, потом маршрутка загорелась. К счастью, пассажиров в ней не было. А водитель, который сидел внутри, успел выскочить и не пострадал. Спустя некоторое время горящую маршрутку потушили. Транспорт выгорел полностью.

Пострадавших и жертв нет. На месте работают сотрудники ГСЧС и патрульная полиция. Причины и подробности инцидента будет выяснять следствие.

Как говорят очевидцы, это похоже на "войну маршрутчиков". "Из-за них транспорту пробивают колеса и поджигают его. Все из-за того, что один из частников снизил цену на проезд на одну гривну", — рассказала изданию женщина, которая часто ездить по этому маршруту.

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