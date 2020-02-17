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17 лютого 2020, понеділок, 08:43 26
Суспільство 2020-02-17T08:48:04+02:00
Українські Новини
Сильні пориви вітру: у столиці оголосили штормове попередження

Сильні пориви вітру: у столиці оголосили штормове попередження

Таня Войтюк
Погода, Непогода в Україні, штормове попередження, Вітер, сильний вітер, Укргідрометцентр, Прогноз, Прогноз погоди
Сильний вітер. Фото: Gismeteo
Сильний вітер. Фото: Gismeteo

У той час як в Україну рухається циклон Victoria з Європи, погода в Україні 17 лютого погіршилася, а на ранок оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Наголошується, що пориви вітру можуть досягати 15-18 м/с.

"За прогнозом Укргідрометцентру, в Києві вранці 17 лютого пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпеки)", - йдеться в повідомленні.

В прес-службі "Укравтодору" повідомили, що сьогодні вранці на території України без опадів, у Дніпропетровській області місцями туман. Покриття на дорогах державного значення-сухе, у Дніпропетровській області місцями ожеледиця. На перевальних ділянках доріг без опадів.

У Києві сьогодні вдень прогнозують температуру повітря від +7 до +9 градусів. Вночі термометри покажуть до -1 градуса. Очікується південно-західний вітер, 7-12 метрів в секунду.

У п'ятницю опади оминуть тільки Вінницьку, Полтавську, Черкаську, Кіровоградську і Дніпропетровську області. На решті території пройдуть незначні дощі. Вдень температура коливатиметься від +2 до +6. Вночі термометри покажуть від +2 до -2.

Як повідомляли Українські Новини, метеоролог розповіла, яка погода чекає українців в майбутньому.

Нагадаємо, 17 лютого відзначають день спонтанного прояву доброти.

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