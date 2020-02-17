Сильні пориви вітру: у столиці оголосили штормове попередження

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Наголошується, що пориви вітру можуть досягати 15-18 м/с.

"За прогнозом Укргідрометцентру, в Києві вранці 17 лютого пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпеки)", - йдеться в повідомленні.

В прес-службі "Укравтодору" повідомили, що сьогодні вранці на території України без опадів, у Дніпропетровській області місцями туман. Покриття на дорогах державного значення-сухе, у Дніпропетровській області місцями ожеледиця. На перевальних ділянках доріг без опадів.

У Києві сьогодні вдень прогнозують температуру повітря від +7 до +9 градусів. Вночі термометри покажуть до -1 градуса. Очікується південно-західний вітер, 7-12 метрів в секунду.

У п'ятницю опади оминуть тільки Вінницьку, Полтавську, Черкаську, Кіровоградську і Дніпропетровську області. На решті території пройдуть незначні дощі. Вдень температура коливатиметься від +2 до +6. Вночі термометри покажуть від +2 до -2.

Як повідомляли Українські Новини, метеоролог розповіла, яка погода чекає українців в майбутньому.

Нагадаємо, 17 лютого відзначають день спонтанного прояву доброти.