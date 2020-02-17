Сегодня Международный день спонтанного проявления доброты: что отмечают 17 февраля

Сегодня, 17 февраля, отмечается Международный день спонтанного проявления доброты.

17 февраля отмечают Международный день спонтанного проявления доброты

Также с 2003 года в этот день начали отмечать Всемирный День Человеческого Духа. В этот день, ровно в 15:00 по восточному времени людям во всем мире предлагается взять 2 минуты молчания для медитации, чтобы найти истинный дух свободы и мира, который живет в каждом из нас.

Неофициально сегодня можно отпраздновать День жмота, День, когда хочется всех обнять, День суровой супруги, День глупых отмазок, а также День утреннего кофе в постель

В США 17 февраля отмечают День президентов, а в Канаде День наследия.

По православному календарю, в этот день почитается память преподобного Николая Студийского.

В народе верили, что с сегодняшнего дня начинались звериные (волчьи) свадьба, поэтому святого Николая Студийского называли "волчьим сватом". Этот день считается одним из самых холодных в феврале - стоят сильные морозы, и идет снег. Наши предки 17 февраля обращали внимание на еловые ветки: если длинные сухие ветви сгибаются - будет метель, а если выпрямляются - на благоприятную погоду.

Именины отмечают:

Александр

Алексей

Андрей

Аркадий

Борис

Василий

Георгий

Дмитрий

Егор

Ибрагим

Иван

Иосиф

Кирилл

Михаил

Николай

Остап

Петр

Серафим

Сергей

Теодор

Федор

Юрий

Ян

Анна

Екатерина

Катарина.

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 17 февраля, в Украине днем +3...+14 градусов, ночью -8...+4 градус. По всей территории Украины малооблачно, без осадков. Ветер 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 17 февраля. Карта: Укргидрометцентр

Курс валют

По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара повысился на 3,25 коп. и составляет 24,4470 UAH/USD. Курс гривны к евро на 11 февраля установлен на уровне 26,4944 UAH/EUR.

Люди, рожденные в этот день под знаком Водолей.