подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.24 26.74
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • Сегодня Международный день спонтанного проявления доброты: что отмечают 17 февраля
17 февраля 2020, понедельник, 05:30 195
Lifestyle 2020-02-17T05:30:02+02:00
Українські Новини
Сегодня Международный день спонтанного проявления доброты: что отмечают 17 февраля

Сегодня Международный день спонтанного проявления доброты: что отмечают 17 февраля

Ярина Вацяк
Курс валют, Прогноз погоды, Праздники, именины, Международный день спонтанного проявления доброты, какой сегодня день, 17 февраля, какой сегодня праздник
Кот и собака. Фото: instagram/henrythecoloradodog
Кот и собака. Фото: instagram/henrythecoloradodog

Сегодня, 17 февраля, отмечается Международный день спонтанного проявления доброты.

17 февраля отмечают Международный день спонтанного проявления доброты17 февраля отмечают Международный день спонтанного проявления доброты

Также с 2003 года в этот день начали отмечать Всемирный День Человеческого Духа. В этот день, ровно в 15:00 по восточному времени людям во всем мире предлагается взять 2 минуты молчания для медитации, чтобы найти истинный дух свободы и мира, который живет в каждом из нас.

Неофициально сегодня можно отпраздновать День жмота, День, когда хочется всех обнять, День суровой супруги, День глупых отмазок, а также День утреннего кофе в постель

В США 17 февраля отмечают День президентов, а в Канаде День наследия.

По православному календарю, в этот день почитается память преподобного Николая Студийского.

В народе верили, что с сегодняшнего дня начинались звериные (волчьи) свадьба, поэтому святого Николая Студийского называли "волчьим сватом". Этот день считается одним из самых холодных в феврале - стоят сильные морозы, и идет снег. Наши предки 17 февраля обращали внимание на еловые ветки: если длинные сухие ветви сгибаются - будет метель, а если выпрямляются - на благоприятную погоду.

Именины отмечают:

  • Александр
  • Алексей
  • Андрей
  • Аркадий
  • Борис
  • Василий
  • Георгий
  • Дмитрий
  • Егор
  • Ибрагим
  • Иван
  • Иосиф
  • Кирилл
  • Михаил
  • Николай
  • Остап
  • Петр
  • Серафим
  • Сергей
  • Теодор
  • Федор
  • Юрий
  • Ян
  • Анна
  • Екатерина
  • Катарина.

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 17 февраля, в Украине днем +3...+14 градусов, ночью -8...+4 градус. По всей территории Украины малооблачно, без осадков. Ветер 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 17 февраля. Карта: УкргыдрометцентрПрогноз погоды на 17 февраля. Карта: Укргидрометцентр

Курс валют

По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара повысился на 3,25 коп. и составляет 24,4470 UAH/USD. Курс гривны к евро на 11 февраля установлен на уровне 26,4944 UAH/EUR.

Люди, рожденные в этот день под знаком Водолей. 

Больше новостей о: Курс валют Прогноз погоды Праздники именины Международный день спонтанного проявления доброты какой сегодня день 17 февраля какой сегодня праздник

Вторую неделю подряд доллар в обменниках дешевеет...
Туман, гололедица и сильный ветер: что ждать от по...
Не только День святого Валентина: что еще отмечают...
Всемирный день радио и День забывчивого мужа: что ...
Весь прошлый год Ермак жил на доход в 21 тыс. гривен в месяц, - декларация
В Крыму арестовали украинских рыбаков, захваченных Россией
Новости
Нацбанк повысил курс гривны: почем валюта в начале недели 06:00
Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам 05:50
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
Туман, гололедица и сильный ветер: что ждать от погоды в начале недели 21:00 Карта
На Тайване зафиксировали первую смерть от коронавируса 19:51
больше новостей
Аэропорт "Одесса" переведет все рейсы в новый терминал с 16 февраля 16:45
Сергей Трофимов. Фото: obozrevatel.com
Замглавы Офиса президента пришел на съезд "Слуги народа" с рюкзаком за €2000 13:55
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
Правоохранители обыскали киевский ночной клуб FIFTY, где охрана избила посетителя, - СМИ 12:29
В России заявили, что украинские рыбаки признали факт браконьерства 13:04
больше новостей
В "Слуге народа" определились с идеологией 17:12
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
Святослав Вакарчук
Вакарчук задекларировал многомиллионные гонорары за выступления 09:17
А не рано ли все начали успокаиваться? — Зеленский обеспокоен тенденцией снижения интереса к войне в Украине 14:24
"Слуга народа" ввела членские взносы 15:49
больше новостей
Силу масштабного циклона Victoria из Европы почувствуют и украинцы: синоптик предупредила о штормовом ветре
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok