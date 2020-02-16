Силу масштабного циклона Victoria из Европы почувствуют и украинцы: синоптик предупредила о штормовом ветре

Мощный и активный циклон Victoria не дает опомниться жителям западного побережья Европы, Великобритании, Нидерландов, Бельгии, стран Скандинавии, Балтии от сильного, временами ураганного ветра. Циклон настолько масштабный, что его силу почувствуют завтра и украинцы. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. Сообщается, что порывы юго-западного ветра могут достигать в Украине штормовых. Понедельник, несмотря на ветер, обещает быть теплым."Дневная температура воздуха в большинстве областей повысится до 5 + 13 градусов. Разве что в восточных областях еще задержится холодная воздушная масса: ближайшей ночью до -5-9 градусов, а завтра днем 1 + 4 градуса", - написала синоптик. Осадки - маловероятны, солнце будет иметь больше шансов.В понедельник в Киеве будет тепло днем 6 + 9 градусов, порывистый ветер, но без осадков. Карта: Facebook\/Наталья Диденко Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде на всю зиму. Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.