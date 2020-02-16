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  • Силу масштабного циклона Victoria из Европы почувствуют и украинцы: синоптик предупредила о штормовом ветре
16 февраля 2020, воскресенье, 17:16 2 Карта
Lifestyle 2020-02-16T17:18:05+02:00
Українські Новини
Силу масштабного циклона Victoria из Европы почувствуют и украинцы: синоптик предупредила о штормовом ветре

Силу масштабного циклона Victoria из Европы почувствуют и украинцы: синоптик предупредила о штормовом ветре

Валерия Драгомирова
Погода, Циклон, Циклон Victoria, Непогода в Европе, Штормовой ветер, Прогноз погоды на завтра, Прогноз погоды
Ветер. Фото: news.pn
Ветер. Фото: news.pn

Мощный и активный циклон Victoria не дает опомниться жителям западного побережья Европы, Великобритании, Нидерландов, Бельгии, стран Скандинавии, Балтии от сильного, временами ураганного ветра. Циклон настолько масштабный, что его силу почувствуют завтра и украинцы. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.


Сообщается, что порывы юго-западного ветра могут достигать в Украине штормовых. Понедельник, несмотря на ветер, обещает быть теплым.

"Дневная температура воздуха в большинстве областей повысится до 5 + 13 градусов. Разве что в восточных областях еще задержится холодная воздушная масса: ближайшей ночью до -5-9 градусов, а завтра днем ​​1 + 4 градуса", - написала синоптик.

Осадки - маловероятны, солнце будет иметь больше шансов.

В понедельник в Киеве будет тепло днем ​​6 + 9 градусов, порывистый ветер, но без осадков.

Карта: Facebook/Наталья ДиденкоКарта: Facebook/Наталья Диденко

Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде на всю зиму

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

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