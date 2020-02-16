Силу масштабного циклона Victoria из Европы почувствуют и украинцы: синоптик предупредила о штормовом ветре

Мощный и активный циклон Victoria не дает опомниться жителям западного побережья Европы, Великобритании, Нидерландов, Бельгии, стран Скандинавии, Балтии от сильного, временами ураганного ветра. Циклон настолько масштабный, что его силу почувствуют завтра и украинцы. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.



Сообщается, что порывы юго-западного ветра могут достигать в Украине штормовых. Понедельник, несмотря на ветер, обещает быть теплым.



"Дневная температура воздуха в большинстве областей повысится до 5 + 13 градусов. Разве что в восточных областях еще задержится холодная воздушная масса: ближайшей ночью до -5-9 градусов, а завтра днем ​​1 + 4 градуса", - написала синоптик.

Осадки - маловероятны, солнце будет иметь больше шансов.



В понедельник в Киеве будет тепло днем ​​6 + 9 градусов, порывистый ветер, но без осадков.

Карта: Facebook/Наталья Диденко

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