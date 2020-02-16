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  • На Тайвані зафіксували першу смерть від коронавірусу
16 лютого 2020, неділя, 19:55 1
Світ 2020-02-16T19:56:49+02:00
Українські Новини
На Тайвані зафіксували першу смерть від коронавірусу

На Тайвані зафіксували першу смерть від коронавірусу

Валерия Драгомирова
Китай, Тайвань, Смерть, Коронавірус
Коронавірус з Китаю. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавірус з Китаю. Фото: Twitter/@Terremoti7

У той час як на коронавірус за добу захворіли дві тисячі осіб, на Тайвані зафіксували першу смерть від ускладнень, викликаних коронавірусом - помер 61-річний водій таксі. Про це повідомляє DW з посиланням на Reuters.

Як заявив міністр охорони здоров'я Тайваню Чень Ши-Чжун, чоловік не був останнім часом за кордоном, але хворів на діабет і гепатит С.


За словами міністра, клієнтами водія таксі були переважно пасажири з Гонконгу, Макао і материкового Китаю. Одним з членів сім'ї померлого також заражений вірусом.

Таким чином, цей випадок став першим летальним на острові і п'ятим за материковим Китаєм в цілому. На Тайвані підтвердили 20 випадків зараження коронавірусом.

Як повідомляли Українські Новини, Україна допоможе евакуювати з Уханю аргентинців.

Раніше в Європі зафіксували першу смерть від коронавірусу.

Крім того, ВООЗ дала офіційну назву новому коронавірусу.

За словами голови ВООЗ, ця назва була обрана, тому що її легко вимовити, а також тому, що вона не дискримінує жодну країну чи народ.

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