На Тайвані зафіксували першу смерть від коронавірусу

У той час як на коронавірус за добу захворіли дві тисячі осіб, на Тайвані зафіксували першу смерть від ускладнень, викликаних коронавірусом - помер 61-річний водій таксі. Про це повідомляє DW з посиланням на Reuters.

Як заявив міністр охорони здоров'я Тайваню Чень Ши-Чжун, чоловік не був останнім часом за кордоном, але хворів на діабет і гепатит С.



За словами міністра, клієнтами водія таксі були переважно пасажири з Гонконгу, Макао і материкового Китаю. Одним з членів сім'ї померлого також заражений вірусом.

Таким чином, цей випадок став першим летальним на острові і п'ятим за материковим Китаєм в цілому. На Тайвані підтвердили 20 випадків зараження коронавірусом.



Як повідомляли Українські Новини, Україна допоможе евакуювати з Уханю аргентинців.



Раніше в Європі зафіксували першу смерть від коронавірусу.



Крім того, ВООЗ дала офіційну назву новому коронавірусу.



За словами голови ВООЗ, ця назва була обрана, тому що її легко вимовити, а також тому, що вона не дискримінує жодну країну чи народ.