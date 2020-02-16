За последние сутки коронавирусом заразились две тысячи человек, еще 142 - умерли

В то время как первая вакцина от коронавируса появится приблизительно через полтора года, за сутки в Китае от последствий заражения коронавирусом COVID-19 погибло 142 человека. Об этом заявили в Госкомитете здравоохранения КНР, сообщает "DW".

Несмотря на это, число смертей уже третий день подряд снижается. 139 летальных случаев приходится на провинцию Хубэй, где находится город Ухань - центр распространения коронавируса. На протяжении 12 дней снижается и число заражений за пределами провинции Хубэй.

В то же время общее число зараженных в Китае составляет 68 500 человек, от последствий заражения погибло 1 665 человек. За последние сутки выявлено 2 009 новых случаев заражения, из них -1 843 в провинции Хубэй.



Как сообщали Українські Новини, в Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса.



Кроме того, ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу.



По словам главы ВОЗ, это название было выбрано, потому что его легко произнести, а также потому, что оно не дискриминирует ни одну страну или народ.

Тем временем в Китае назвали главный способ заражения коронавирусом.